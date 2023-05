MJC et salles de sport à Comines-Warneton : vers une rénovation

Régis Dumortier, le directeur financier, a présenté les comptes approuvés 2022. L’exercice affiche un boni de 2 934 633,94 €, malgré une hausse du coût des salaires de 5,58 %. Leur indexation, qui avoisine les 10 %, a été minimisée par la diminution du nombre de personnes : 270 à la place de 274 en 2021. De surcroît, il ne reste que 17 statutaires contre 21 l’année précédente. Quant aux contractuels subventionnés, le nombre demeure inchangé à 243.

Comme attendu, les dépenses de fonctionnement ont augmenté globalement de 17, 11 % et, d’évidence, on connaît les postes qui se sont envolés : carburants (+48 %), électricité (+54 %), gaz (+68 %), éclairage public (+15 %), etc. Les comptes ont été votés à l’unanimité.

L’échevin des finances, Didier Soete, a présenté la MB1. “À l’extraordinaire, 83 projets sont prévus à hauteur de 30 860 085 €. Des dépenses s’ajoutent : 146 943 € pour la construction de bâtiments à l’école communale, 10 000 € pour la création d’un espace de stockage de denrées alimentaires sur le site de l’ancien arsenal de Ploegsteert, 25 000 € pour un ralentisseur dans la rue d’Houplines, 120 000 € pour l’extension du musée de la rubanerie, etc.”

Et de conclure : “Nos comptes budgétaires sont excellents pour 2022, mais il faut faire preuve de prudence. Il n’est pas question d’ouvrir les robinets, d’autant plus que nous ne maîtrisons pas les dépenses.” Approbation à l’unanimité de la MB1.

La MJC : une rénovation à plus de 7 millions

Le conseil a approuvé le projet de rénovation de la MJC proposé par Générale Architectes. Il s’agit d’une mouture modifiée vu les hausses. Le montant atteint finalement 7 209 049 € TVAC.

”En un an et demi, nous avons connu une augmentation de 900 000 €, a commenté Philippe Mouton. Elle est due à la hausse des matériaux et à l’ajout de certains travaux. Un exemple : 200 000 € pour l’entretien des colonnes sur la façade. Un subside de 350 000 € a été obtenu afin de pallier ces hausses, de même qu’un subside UREBA de 274 000 €. Ce qui fait qu’on a pu récupérer les deux tiers de cette augmentation.”

Bonne nouvelle : la salle polyvalente du Bizet va bénéficier de subsides UREBA en vue de la rénovation énergétique. “Le subside atteint 1 209 000 € pour isoler l’enveloppe, installer une ventilation et une chaudière à pellets avec régulation des radiateurs. D’autres éléments ne sont pas subsidiés mais nous trouvons important de les ajouter : la sécurité incendie, l’accès par badge et l’installation de caméras.” Vote à l’unanimité.

Parallèlement, la salle de sports de Ploegsteert va bénéficier d’améliorations énergétiques, subsidiées UREBA à hauteur de 92 000 €. Les travaux sont estimés à 236 000 €. Ils concernent le renouvellement de la toiture, des fenêtres, des lanterneaux et de l’éclairage.