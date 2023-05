Un rallye-photo à vélo entre les musées de Passchendaele (Zonnebeke) et le centre d’interprétation Plugstreeet 14-18 (Ploegsteert)

Les beaux jours reviennent et le temps des balades à vélo aussi. Pourquoi ne pas participer au rallye-photo annuel organisé du 1er juin au 3 septembre par la commune de Zonnebeke et ses entités voisines ? Pour les participants, l’objectif ludique est de replacer quarante photos dans l’ordre lors de leur boucle de 41,5 km. “Nous en sommes à la septième édition, remémore Joachim Jonckheere, échevin du Tourisme de Zonnebeke. L’année passée, nous avons organisé ce rallye-photo entre Zonnebeke et Dadizele. Cette année, nous nous rendrons à Comines-Warneton. Nous voulons tisser des liens entre les musées de Passchendaele à Zonnebeke et le centre d’interprétation Plugstreeet 14-18 à Ploegsteert”.