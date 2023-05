Habitants d’une maison insalubre à Templeuve, Charlène et ses trois enfants ont été relogés

La Templeuvoise vivait avec ses trois enfants dans une maison déclarée insalubre en octobre 2022. Il y a six mois, Paul-Olivier Delannois signait un arrêté pour rendre le logement inhabitable, laissant… six mois à la famille pour être relogée. “J’ai enfin reçu la confirmation que nous avions un nouveau toit quelques jours avant l’échéance “, reprend Charlène. “Je devais rendre les clés le 25 avril. J’ai pu déménager le 26. C’était un grand soulagement. “

La famille Bouvier a été relogée dans un des logements de transit du logis tournaisien, pour une période de six mois reconductible une fois. “Ça nous laisse un an pour chercher un nouveau logement à Templeuve ou dans les environs, puisque ma plus jeune fille y est scolarisée et je n’ai pas envie qu’elle quitte un environnement qu’elle connaît bien.” Les péripéties de ces derniers mois ont déjà eu des conséquences assez lourdes sur le moral des troupes, en plus du facteur santé.

”Vivre dans un tel environnement a bousillé ma santé”

Charlène et ses trois enfants vivaient dans un environnement particulièrement malsain. “Des tuiles s’effondrent de la toiture, l’humidité attaque les châssis et les murs. Les fissures m’empêchent d’utiliser mon feu. Depuis cinq ans, rien n’est fait pour empêcher ce logement de devenir inhabitable”, énumérait la Templeuvoise lorsque nous l’avions rencontré, en novembre dernier. Le rapport du fonctionnaire de la Région wallonne dressait aussi une liste d’anomalies et de dysfonctionnements longue comme le bras

Vivre dans le salpêtre et dans l’indifférence générale, c’est terminé depuis un mois, enfin ! “Ce nouveau départ a déjà un léger impact sur la santé de mes enfants. Moralement, ils se sentent beaucoup mieux. Personnellement, j’espère aller mieux aussi mais vivre dans un logement aussi peu viable a bousillé ma santé. Ce que j’espère de tout cœur désormais, c’est retrouver une maison où je peux à nouveau me sentir chez moi, avec mes enfants. Et tourner la page…”