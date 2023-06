"Notre fil rouge, ce sont les activités pour les familles, a expliqué la bourgmestre Alice Leeuwerck. Suivant le principe que les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain et qu’il faut leur donner le goût de notre patrimoine".

L’écrin de la Société d’Histoire étant terminé, l’heure est à l’habillage intérieur, avec la création de salles dédiées à l’archéologie ou à des peintres régionaux. Le président Jean Bourgeois a détaillé les prochaines activités: ce samedi 3 juin, dans le cadre des Journées églises ouvertes, deux visites gratuites sont programmées à 14 h 30 et 16 h. Pour les journées du Patrimoine, les 8 et 9 septembre, le centre accueillera une expo montée par Frédéric Berghe relative à la reconstruction après 14-18 et diverses activités pour les familles.

Pour la Rubanerie, Michel Sence a évoqué la modernisation du musée: rénovation, extension, numérique, etc.

Coordinatrice du Centre d’interprétation, Amélie Demoen a mis en lumière l’expo actuelle sur les graffs, mais aussi la suivante, du 8 septembre au 26 novembre, montée conjointement avec le DOVO et La Défense, sur les munitions.

Présidente de l’Office du tourisme, Alice Leeuwerck a parlé des collaborations avec les communes voisines avec le "jeu des frontières" et le rallye photo à vélo. Des balades guidées à vélo sont organisées les 18 juin, 2 juillet et 16 septembre.

