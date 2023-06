Mouscron : la gestion locative, une suite logique dans l’immobilier

Conscient de ce problème de société, Maxime Segard à la tête de l’agence immobilière mouscronnoise Max’Invest vient de compléter son offre en proposant d’assurer la gestion locative.

Décharger la justice de paix

”C’est le vécu au quotidien qui m’incite aujourd’hui à lancer ce service. C’est une réponse à une demande claire des propriétaires que nous suivons. Nous assurions déjà certains des services mais nous avons décidé de fixer un cadre concret”, dévoile le patron ayant eu le temps d’affiner sa vision du secteur par son expérience longue de plus d’une décennie.

Le choix entre trois formules progressives est proposé. Chacune a un nom qui fait volontairement sourire pour mieux le retenir : magnum, jéroboam et salmanazar. Outre le premier de base, le second comprend gestions administrative et financière est à prix fixe de 39 €/mois “incluant une visite trimestrielle du bien pour vérifier son état et le bon comportement du locataire, la réception des loyers, les rappels et éventuelle mise en demeure ou encore un pré-état des lieux afin d’anticiper une sortie prévue, ce qui permettra parfois d’aussi décharger le travail de la justice de paix” et le dernier à 99 €/mois intègre, en plus des deux formules précédentes, “l’établissement de trois devis pour des réparations ou interventions – nous mettons actuellement en place des partenariats avec divers corps de métier, ainsi que la validation et le suivi de ce qui est à faire, après accord du propriétaire.

Nous gérons aussi nous-même les démarches nécessaires en cas de souci locatif. Enfin, avec cette dernière formule, nous sommes également le gestionnaire du bien durant toute la durée du bail. Autrement dit, on assure nous-même l’accompagnement permettant au propriétaire de se décharger de cette responsabilité. Même si le loyer est indexé, le prix de la gestion locative reste fixe puisque le service n’évolue pas. En fonction de la formule choisie, nous sommes garants de la tranquillité du propriétaire, sans esprit de “flicage” du locataire car c’est aussi un confort dans la réactivité en cas de tuile qui tomberait ou d’un égout qui s’affaisserait. Lui rendre visite tous les trimestres, ce n’est pas l’embêter, c’est le prix de la tranquillité pour tous et l’envie de trouver à chaque fois une solution très rapidement à un problème qui se poserait.

Ce n’est donc pas pour prendre de l’argent que nous proposons cette gestion. Il y a un vrai travail assez conséquent derrière. Avec un intérêt plutôt tourné vers la version Jéroboam, on sent que c’est une réponse à une demande puisque nos clients adhèrent à cette proposition, dans l’intérêt de leur bien et pour leur quiétude”, détaille encore M. Segard qui peut désormais rajouter ce nouveau challenge à son offre, lui qui vient de déménager en de nouveaux locaux plus vastes situés dans l’ancienne banque à l’angle des rues du Luxembourg et de Tournai.

En déménageant, l’agence vient de gagner en espace, apportant aussi sa dynamique en plus au centre-ville. ©ÉdA

Un poste suscité, un emploi créé

Cette création de service coïncide de fait avec la création d’un emploi. Plusieurs candidats ont été rencontrés et c’est Jean Louis Gallant qui a décroché le poste, comme l’annonce toujours M. Segard : “J’ai eu le temps de penser au concept mais je n’ai pas le temps d’également m’en charger. Appuyé par un logiciel de gestion, c’est Jean Louis qui assurera le suivi des biens pour lesquels les propriétaires auront pris l’un des abonnements. Nous avons reçu un appui du Forem dans notre recherche, par le biais du dispositif PFI (Plan Formation-Insertion), nous permettant aujourd’hui d’engager ce Mouscronnois”.

Un jeune homme qui apportera une nouvelle vision, assure-t-il : “Je suis comptable de formation, j’ai un bagage commercial et je vais encore me former pour mieux appréhender les réalités du terrain, en plus de prendre le temps d’apprendre avec l’équipe de Max’Invest. Avec mon regard neuf, extérieur, je pense que venir d’un milieu qui n’est pas celui de l’immobilier pour assurer la gestion locative de nos clients sera un plus”.

Petit détail qui vient parfaire cette nouvelle collaboration : féru de pilotage de drone, M. Gallant en est breveté. “À l’avenir, ce sera aussi l’occasion d’offrir un diagnostic thermique en repérant certaines déperditions énergétiques à hauteur d’une corniche ou sous une fenêtre. C’est un projet personnel que j’ai envie de développer en plus dans mon nouvel emploi.”