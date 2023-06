Mouscron : le “berger” s’obstine à souiller le fond du club canin

Depuis, le berger a jeté son dévolu sur une parcelle au fond du club mouscronnois de dressage canin “Le Pisteur” situé dans la montée de la rue du Plavitout.

Circulant sur la bande d’arrêt d’urgence de la route Express, parfois à contresens, une fois arrivé au boulevard Industriel, l’homme se faufile dans la partie boisée avec son vélo chargé de sacs de déchets qu’il répand au sol. Il s’obstine aussi à jeter de la nourriture à des poules, attirant aussi des nuisibles…

Ici, peu après le rond-point des Dauphins, à l’angle de la rue du Plavitout et du boulevard Industriel, avec cette partie boisée où il s’obstine à aller vider ses sacs de détritus… ©ÉdA

La Ville de Mouscron a été contactée par le club mais elle dit ne pas pouvoir agir sur un terrain privé. La police est aussi amenée à constater ponctuellement les dégâts progressifs.

Comme nous l’évoquions, le club a évacué lui-même et à ses frais une quarantaine de sacs de déchets, à la mi-mai, mais le manège de l’homme continue ! C’est d’autant plus problématique qu’il ne retrouve pas la raison : son agressivité est inquiétante lorsqu’une remarque lui est adressée afin qu’il cesse ce comportement incohérent prenant des proportions inquiétantes et il refuse toute aide.

Le club canin se dit totalement désabusé et on le comprend…