Le nouveau bâtiment de Saint-Charles Luingne inauguré

Anne-Sophie Verhelle et Virginie Gekière, respectivement directrices des primaires et des secondaires de Luingne, ont détaillé la portée de ce gros projet : “Notre nouveau bâtiment abrite 12 classes primaires, totalement équipées et adaptées aux impératifs d’une pédagogie moderne. Une salle de psychomotricité permet aux plus jeunes de développer leur coordination et leur confiance en eux. Un hall sportif spacieux, une cantine réaménagée et une nouvelle cour couverte conçue spécialement pour les petits concrétisent notre volonté de fournir à chaque élève un environnement d’apprentissage optimal.”

Cette séance inaugurale, suivie par une bonne centaine de convives, s’était ouverte par le mot d’accueil du président du Pouvoir Organisateur, Jean-Claude Leclerc. Il s’est attaché à remercier tous les acteurs de ce gros projet, insistant sur le rôle de Stephan Gallin, président de la Patrimoniale de Saint-Charles, qui a suivi avec minutie et compétence toutes les étapes du processus d’édification.

La philosophie chrétienne de l’école a enfin été mise en avant par le Père Ferdinand, responsable pastoral de l’Unité des Cinq Clochers qui a béni chaque pièce du nouveau bâtiment mais aussi l’assemblée, composée en bonne partie d’enseignants, invités ipso facto à s’inspirer des valeurs chrétiennes dans leur mission pédagogique. Tout ce protocole n’a pas empêché l’humour, la décontraction et la convivialité qui ont parcouru la soirée, prolongée par la visite des lieux et l’incontournable vin d’honneur.