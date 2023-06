Les cinq points clés du conseil communal d’Estaimpuis en vidéo

Incontournable dossier du conseil communal d’Estaimpuis depuis plus d’un an : les terrains de padel. Avec un nouveau rebondissement : la Commune renonce finalement à racheter les terrains ! Trop cher…. plus de 310 000 euros. “Le Collège communal de ce jour a estimé qu’il n’était pas raisonnable de faire payer ce prix par les Estaimpuisiens d’autant que l’on ne sait pas si les professeurs d’éducation physique seront nécessairement intéressés par l’utilisation des dits terrains”, a indiqué Quentin Huart, en l’absence du député-bourgmestre Daniel Senesael.

La Commune relance l’idée d’un déplacement de l’infrastructure sportive sur un autre site. “Le bourgmestre a contacté une nouvelle fois le cabinet du ministre Borsus afin d’étudier la possibilité d’une expérience pilote ou toute autre solution de déplacement des terrains de padel dans une zone d’activités économiques.”

Dans l’attente, l’arrêté du bourgmestre limitant les heures d’ouverture du padel est prolongé.

2.Compte 2022 du CPAS

Le compte 2022 du CPAS a été approuvé par le Conseil communal. Il se clôture avec un solde positif de 257 150,77 € à l’exercice propre. “Cette situation positive permettra d’affronter avec une sérénité relative les défis qui seront imposés au CPAS d’Estaimpuis par les différentes autorités et d’affronter les conséquences sociales des crises successives : crise sanitaire, flambée des prix de l’énergie, accueil des réfugiés des pays où les Droits de l’Homme ne sont pas respectés et des pays où la guerre sévit…”, relève le président du CPAS, Jean-Michel Nottebaert.

3.Place de Saint-Léger

Patrick Vantomme (Écolo) est revenu sur l’aménagement de la place de Saint-Léger prévu dans le cadre de l’appel à projets “Coeur de Village”. Comme les riverains, il s’inquiète de la réduction du nombre d’emplacements de parking. L’échevin des Travaux, Frédéric Di Lorenzo explique que : “le Collège va faire le point sur les diverses sollicitations des riverains lors de la réunion publique et sur les possibilités de les intégrer dans le projet, ainsi que sur toutes les pistes à exploiter afin de créer du parking complémentaire à proximité du projet.”

4.Le chantier d’extension du CEME

Dominique Canta (PS-LB) et Patrick Vantomme (Écolo) ont souhaité revenir sur le problème lié à la dalle de sol de la future salle multisport qui n’assure plus ses fonctions de stabilité et d’imperméabilisation. Des fissures et des infiltrations d’eau sont apparues.

Frédéric Di Lorenzo annonce que la solution technique a été validée. “Cette solution consiste à créer une dalle de compensation, solidaire de la première, afin de répondre à la problématique de stabilité mais également de mettre en place un système de récupération de l’humidité ascensionnelle afin de répondre à toute éventuelle infiltration d’eau.”

Le conseiller Écolo s’interroge sur les responsabilités et la prise en charge des travaux. “Les discussions auront lieu avec notre expert afin de défendre notre position et dès lors de minimiser un maximum les frais à charge de la commune”, insiste l’échevin.

5.Des caméras pour les infractions environnementales

Le Conseil communal a approuvé la mise en place, l’utilisation et le traitement des données issues de caméras de surveillance à des fins de constatations d’infractions environnementales. En 2022, quelque 300 faits (notamment des dépôts sauvages) ont été constatés.