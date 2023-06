Des travaux préparatoires aux 3 Herseaux : le nouveau porteur de projets entame son opération séduction

Plus d’un an après l’octroi du permis par la Ville de Mouscron, le projet passe à la vitesse supérieure. La firme flamande Huyzentruyt (Waregem) succède à Trifolium et prend la responsabilité de la poursuite du projet Via Nova. Dans un premier temps, l’entrepreneur posera des conduites d’égouttage et d’eau pluviales et construira le bassin de rétention. Puis, les travaux de voiries seront exécutés. Les différents services publics tels que le gaz, l’électricité, l’eau potable et Internet seront posés. Finalement, l’entreprise Growebo terminera la voirie. Ce chantier durera au total une douzaine de mois. “Les travaux de juin constituent une étape importante dans le développement de ce site. Nous mettons tout en œuvre pour limiter au maximum les nuisances pour le voisinage, sur base de l’étude d’incidences réalisée. Nous informerons le voisinage à ce sujet”, confie Kaat Decock du Groep Huyzentruyt.