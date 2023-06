Fauconneaux : écolage sous surveillance à Warneton !

Persuadé que le cru 2023 allait être le bon, le PCDN, en collaboration avec la Ville, installe une caméra braquée sur le nid, avec diffusion en direct. Et ce qui devait arriver arriva : les faucons reviennent, s’accouplent et la femelle pond trois œufs. Quelque 30 jours plus tard, autour du 1er mai, les fauconneaux sortent de leur coquille : deux femelles et un mâle !

”Les jeunes ayant une petite réserve d’énergie à la naissance, le nourrissage ne débute qu’après quelques jours, explique Dominique Martin, chasseur d’images. Papa ramène la nourriture et, de temps en temps, il se met sur le nid pour que maman puisse sortir. Grâce à leur bague, on a pu déterminer leur origine : la femelle est née à Ypres et le mâle à Mouscron ! Quoi de plus cocasse dans une commune à facilités !”

Il y a peu, les trois petits ont été bagués, puis remis au nid. Les parents doivent chasser de plus en plus pour les nourrir. La dernière semaine a été stressante car les petits s’exercent au vol. “Grosse frayeur pour nous quand le mâle a fait une chute et qu’il a disparu. Nous avons tenté rapidement de le retrouver. À l’aide d’un drone, il a été repéré sur l’un des petits toits de l’église. Grâce à un élévateur communal, le Ploegsteertois Fabrice Warlop, bagueur reconnu à titre scientifique par le muséum de sciences naturelles de Bruxelles, a pu récupérer l’oiseau. Nous l’avons conduit au centre de soin où on nous a conseillé de le remettre au plus vite au nid pour qu’il garde le lien familial. Il a chuté une deuxième fois, mais sur le sol”, explique Dominique Martin.

Pour partager l’enthousiasme

Vu l’engouement, les naturalistes ont décidé d’en faire profiter la population : “Vendredi, nous avons accueilli des élèves de l’école communale : ces jeunes étaient vraiment passionnés, précise Jean-Marie Vandelannoitte. Nous mettons à disposition nos longues-vues. Même chose, ce samedi soir. Il est fascinant de voir comment les faucons apprennent à leurs enfants à voler, puis à chasser. La première étape est de se situer dans les airs, puis de fondre sur les proies ! Ce jeu devrait durer six semaines, puis les trois fauconneaux quitteront la région pour se trouver un partenaire. Comme ils sont bagués, nous aurons peut-être de leurs nouvelles !”

Le mot de la fin est pour Martin Windels, toujours aussi enthousiaste quand il s’agit de décrire la nature : “C’est un spectacle magnifique, voilà pourquoi nous proposons une expo des vingt plus beaux clichés à La Malle-Poste. Et l’on voudrait remercier la commune pour son aide, mais aussi le SPW d’avoir fauché un emplacement pour être aux avant-postes sans danger !”