José ramène ses armes de France vers le Bizet : “j’ignorais que la loi était différente en Belgique”

Ce que José ignorait, c’est que la loi belge en matière de possession d’armes est très stricte depuis 2006. On n’achète plus une arme comme on achète un pain. Il faut des autorisations et il faut déclarer les armes. Du coup, ce brave homme est renvoyé devant le tribunal correctionnel à Mons, spécialisé en la matière. Mardi matin, il s’est expliqué devant son juge. “J’ignorais que la loi était différente dans les deux pays, je n’y ai même pas pensé”, avoue ce brave homme, plutôt embarrassé par la situation.

Des armes de guerre

Le substitut du procureur du roi n’a pas envie de se montrer clément avec lui. “Nous avons retrouvé une quantité impressionnante d’armes, et notamment des armes de guerre. Le prévenu n’a aucun antécédent judiciaire, mais je réclame quand même une peine de six mois de prison, assortie d’un sursis, et une amende de 500 euros à multiplier par huit”.

Me Amélie Derycke, pour la défense de José, trouve la peine réclamée assez démesurée. “Il a acheté une seule arme en Belgique, un pistolet semi-automatique à Ostende où le vendeur ne lui a apporté aucune information sur la législation en vigueur. Le reste appartenait à son papa, ancien gardien de prison en France”, raconte l’avocate. Elle plaide une suspension du prononcé de la condamnation à titre principal, et un sursis à titre subsidiaire.

Certes, nul n’est censé ignorer la loi… mais en matière de législation sur les armes, même les professionnels du droit s’y perdent.

Le jugement sera prononcé à la fin du mois.