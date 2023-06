Financement participatif au top pour Nomade, marque hurlue de vêtements

"On a lancé des préventes pour soutenir le lancement de notre projet via notre crowdfunding sur Ulule et, par la suite, la boutique en ligne sera lancée début juillet." ©Com.

Une amitié scellée par un voyage

Qu’est-ce qui différencie “Nomade” des autres ? La marque hurlue se veut écoresponsable. Derrière ce mot, comprenez qu’il y a un respect environnemental par l’utilisation du coton biologique et de diverses matières recyclées. L’écoresponsabilité passe aussi par l’inexistence d’un stock : les vêtements que vous commandez n’existent pas encore, ils sont uniquement réalisés à la demande. “Nomade” veut également respecter impérativement les droits des travailleurs.

Avec sa marque belge, Mylène veut aussi fédérer une communauté derrière elle, celle allant des gentils passionnés de voyages jusqu’aux aventuriers chevronnés. Bourlingueuse elle-même afin de cultiver l’esprit nomade, la femme de 38 ans s’est attaché les services amicaux d’une amie tout aussi Mouscronnoise, Julie Soens. Expatriée à Tournai, elle a toujours un sac à dos à portée de main pour pouvoir partir du jour au lendemain, à l’autre bout du globe, autant en ayant tout organisé que sur un coup de tête !

Cette dernière, complémentaire, est arrivée assez tôt dans le projet, comme l’explique Mylène en détaillant la genèse de son épopée aujourd’hui enclenchée : “Le confinement est annoncé début 2020. Je me retrouve coincée sous le ciel gris de la Belgique. Adepte des voyages sac à dos, constamment en quête de nouvelles contrées à découvrir et de nouveaux défis à relever, ma frustration de ne pas pouvoir vadrouiller se fait de plus en plus ressentir. Le projet” Nomade” commence alors à germer dans ma tête… 2021, on déconfine. On reconfine. Je voyage un peu entre les deux et le projet” Nomade” se définit de plus en plus.

Dans ma tête, les idées fusent, s’ensuit la naissance d’un logo, les étapes se dessinent. De là, je me dis que la partie rédaction et réseaux sociaux nécessiterait bien un petit coup de main ! Je pense alors à Julie, qui a la plume facile pour raconter ses innombrables anecdotes de voyage avec humour. Un projet qui fait sens pour cette deuxième baroudeuse, dont le sac à dos est toujours prêt derrière la porte !

Nous étions ensemble au Sacré-Cœur. Ensuite, nous nous sommes perdues de vue pendant de longues années. On s’est recontactées par messages en septembre 2020, pendant le covid. Là, nous avons constaté que nous avions pas mal de points communs bien des années plus tard : le principal étant le voyage ! En mai 2021, quand nous pouvions à nouveau voyager, nous sommes parties à Majorque et ça a vraiment scellé notre amitié”.

La campagne ira-t-elle jusqu’aux 200 % ?

Bien sûr, si l’esprit du projet de Mylène vous parle, les aides financières peuvent continuer au-delà des 100 % atteints (108 %, à l’heure de rédiger ces lignes). Les contreparties, en fonction des sommes, seront envoyées dès le mois prochain (t-shirt, sweats, hoodies, packs).

Ensuite, début juillet, c’est un site internet qui sera lancé, permettant d’y présenter les collections. “L’idée est de développer une marque de vêtements en proposant, dans un premier temps, des t-shirts, des sweats et des hoodies avec de superbes coloris pour l’été, ainsi que des tote bags, des mugs et des casquettes. Pour cet hiver, nous allons compléter la collection avec des k-ways, des doudounes sans manches et des bonnets. Nous allons également ajouter des coloris plus hivernaux à nos modèles de vêtements déjà existants”, souligne Mme Deschamps.

Pour les plus impatients, un groupe Facebook “Nomade Community” existe déjà, permettant des retours d’expériences et partages de bons plans notamment… Pour continuer à voyager par la lecture.

