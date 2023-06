Miss Terre et Terre Happy: du bonheur à la Loggia Dell’Arte (Herseaux)

La première propose, en une quarantaine d’œuvres, toute l’étendue d’une inspiration foisonnante, servie par une parfaite maîtrise technique. En un demi-siècle, Evelyne Derbaudrenghien formée aux Beaux-Arts, dès son plus jeune âge, puis auprès d’artistes internationaux, a appris à dompter toutes les techniques: faïence, grès, porcelaine, émaillage, patines, raku, enfumage, pigmentation, oxydation, etc. n’ont plus de secrets pour elle qui a longtemps partagé ses connaissances et ses conseils à ses élèves dans le cadre de nombreux ateliers.

Elle propose une balade variée, à la rencontre de personnages stylisés en raku, de bustes en terre sigillée, de masques en faïence oxydée, de bols et œufs en porcelaine, relevés d’une touche subtile de bleu. Le contraste, on le retrouve aussi dans ses petits bonshommes à l’aspect métallique, teintés au bitume de Judée, assis sur des "murs" de porcelaine blanche, patiemment montés par feuilles successives.

Catherine D’hulst, qui fut son élève, a visiblement suivi attentivement son enseignement et ses conseils auxquels elle adjoint sa propre sensibilité. Elle approfondit toujours son cheminement au sein de l’Académie où elle termine sa deuxième année. La technique de la porcelaine et ses superpositions de fines couches ont ses faveurs car le résultat final dépend de facteurs qu’on ne domine pas toujours et qui font de chaque création une surprise. Ses coquelicots et poissons posés au bout de tiges de fer ou encore une fontaine-boule vous feront aussi découvrir le joli jardinet de la Loggia, un plus par ces chaleurs estivales.

Cette exposition, le plus souvent en présence des artistes, se tiendra jusqu’au 25 juin, les jeudis et samedis de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 18 h. Entrée libre.