Mouscron: Tito emmène Cuba dans son food truck

En effet, si le food truck séduit, il offre bien d’autres avantages que d’aller au-devant de son public. "Ce qui nous a le plus séduits dans ce type de commercialisation est l’émancipation sociale qui émane du projet, ajoute-t-il. Le food truck se veut rudimentaire et minimaliste, ce qui correspond parfaitement à nos convictions. De plus, les festivals de food trucks ouvrent un monde dans un monde. Souvent, nous rencontrons beaucoup d’enthousiasme et de sourires, et participons à l’échange entre commerçants. Nous ne connaissons plus la concurrence telle quelle, mais au contraire un soutien incomparable, jamais rencontré par le passé."

Tout comme à Cuba, ses produits connaissent l’embargo

Depuis longtemps, Tito étudie avec passion l’histoire de Cuba et de sa révolution. Adepte du pays de Fidel Castro, il a lui aussi décidé de maintenir un embargo. Cela se traduit notamment par une sélection minutieuse de ses produits. "Lorsqu’on arrive face à notre mojito truck, on s’immerge dans l’histoire cubaine. Que ce soit par l’ambiance musicale, la langue et la danse ; de plus, nous portons une attention toute particulière au choix de nos produits. Nous favorisons les produits bios et de qualité supérieure, mais surtout nous favorisons le Rhum Havana Club au détriment du Bacardi, étant donné que ce dernier fut interdit par l’embargo américain, à Cuba."