Des bijoux dans l’écrin du château d’Estaimbourg pour les 85 ans du Cercle Royal Artistique Mouscronnois

Une fois de plus, la présidente Hélène Ingels, mais aussi les artistes qui l’entourent, se sont surpassés pour faire de ce salon un événement où qualité et bon goût prévalent. L’échevin Frédéric Di Lorenzo, président d’Estaim’Culture, s’est évidemment dit ravi d’accueillir une septantaine d’artistes et quelque 200 de leurs œuvres, d’un tel niveau. Il a aussi rapidement retracé l’histoire du cercle: "Le CRAM est né, en mai 1938, du rassemblement de 32 artistes pour une exposition à l’Hôtel de Ville de Mouscron, à l’appel de Léon Vandenberghe, alors échevin de l’Instruction publique. Depuis 2002, Hélène Ingels, la présidente, mobilise une énergie sans faille au gré des nombreuses activités culturelles qu’elle organise. Depuis sa création, le cercle poursuit un but inchangé pour ses désormais 157 membres: permettre à chacun, de l’artiste chevronné au talent novice, de s’exprimer. La fourchette d’âge des sociétaires, entre 28 et 92 ans, prouve son ouverture intergénérationnelle. Chaque année, de nombreuses œuvres sont sélectionnées et primées par des salons internationaux, preuve de sa qualité d’ensemble."

Si ces éloges peuvent sembler conventionnels, il suffit de parcourir ce salon pour se rendre compte qu’ils sont entièrement fondés. Les œuvres exposées, toiles, dessins, aquarelles, sculptures, céramiques, peintures sur porcelaine témoignent toutes de l’originalité et de la maîtrise technique affichées par les exposants. Vous avez jusqu’au 25 juin pour vous en persuader. À noter aussi la prestation de bon goût qui a animé le vernissage. Dolorès, peintre et céramiste au CRAM, a dévoilé une autre facette de son talent en exécutant, avec son groupe "L’Amitié par la Danse d’Ath", quelques danses d’inspiration Renaissance.

Salon 85, par le Cercle Royal Artistique Mouscronnois, du 17 au 25 juin au Château d’Estaimbourg. De 14 h 30 à 17 h 30 en semaine et de 14 h 30 à 18 h 30 le week-end. Entrée libre.