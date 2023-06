Festivités du Gheer à Warneton: une mini-rando en plus!

Si on retrouve les activités habituelles mises en place par le comité des festivités du Gheer autour du chapiteau (mini-foot, concerts, cortège et spectacles), les réjouissances se veulent aussi sportives, musicales et gastronomiques. En effet, la 23e édition de la randonnée Patrick Wgeuw propose de multiples formules pour se détendre.

À l’issue d’une réunion commune entre le comité des festivités et les organisateurs de la randonnée, Sébastien Dauchy a présenté les activités, en mettant l’accent sur une nouveauté: la mini-rando.

Très prisée, la marche gourmande et musicale du samedi 8 juillet reprend la même formule que l’année dernière: deux circuits dans les bois de 8 ou 10 km, quatre départs de 15h à 16h30, quatre stands de dégustation en musique, avec un concert final sous le chapiteau. Comme l’an dernier, c’est l’ASBL Open Music chère à Jean-Jacques Vandenbroucke qui s’occupe de la programmation, qui est annoncée de très bon aloi.

Faire participer les plus jeunes

"Six cents places sont disponibles en pré-inscription à 15 € ; il restera 100 places le jour même à 18 €, explique Sébastien Dauchy. Notre objectif n’est certainement pas de faire des bénéfices, mais de faire vivre la convivialité au Gheer. Le tarif ne fait que couvrir nos frais ! La hausse de 3 € est liée à l’augmentation des denrées. Les quatre stands de dégustation sont tenus par des restaurateurs locaux bien connus: l’élevage des deux bouleaux, le Davidels, A Table et le relais du Gheer. Ce sera une balade pour la bouche mais aussi pour les oreilles sur des sentiers dans les bois habituellement inaccessibles au public ; ce qui est rendu possible grâce à l’autorisation exceptionnelle de certains propriétaires."

Le dimanche matin, on retrouve les habituelles balades: deux parcours VTT de 30 et 50km (5 €); deux parcours cyclotouristes de 62 et 92km (5 €); une randonnée cycliste familiale de 20km (4 €) et deux marches nature de 8 et 10 km (4 €). Inscriptions au chapiteau et départ libre de 7h30 à 10 h.

Sous l’impulsion d’Anémone Decramer et d’Aurélie Louchez, un manque a été comblé: celui de la participation des jeunes enfants. "Il n’y avait pas vraiment de marche pour les moins de neuf ans et donc pour les familles. Voilà pourquoi nous avons imaginé une mini-rando de 2 km, qui mènera jusqu’à la chèvrerie Capri’Loups." Le tarif: 6 €.

Côté organisation, quatre départs de 25 enfants sont prévus à partir de 9h30. "Les mini-randonneurs d’aujourd’hui sont nos randonneurs de demain", renchérit Sébastien Dauchy, très enthousiaste à l’idée de transformer le paisible hameau, une fois par an, en un point de rencontre pour des milliers d’épicuriens.

La billetterie est accessible via festivitesdugheer.be