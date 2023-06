Hurluban Trail : une découverte de Mouscron au pas de course

L’enthousiasme était au rendez-vous pour ce challenge Jérôme Breyne, le pompier décédé en mars 2020 et l’un des fondateurs de l’Hurluban Trail, dont le nom est à présent associé à l’événement.

Le Mont-à-Leux sous les projecteurs

Le parcours mettait à l’honneur le quartier du Mont-à-Leux. Une boucle de 10,5 kilomètres passait par les écoles Raymond Devos et l’établissement de la rue du Bois, puis direction la galerie et le sous-sol de l’enseigne Carrefour.

Le ravitaillement était prévu dans le centre Fedasil. À mi-parcours, les participants ont traversé le cinéma For&Ver puis se sont dirigés vers le parc mouscronnois. Après le passage à l’Artem et dans son internat ainsi qu’à la résidence Amadeus, les coureurs ont traversé pour la troisième fois les serres du Tremplin avant de finir leur périple au point de départ. À différents endroits, ils étaient encouragés par des animations musicales.

Sur la ligne d’arrivée, l’épreuve qui allie sport et découverte a ravi les participants. "Le parcours était très intéressant, c’est une belle découverte, et il présentait quand même quelques dénivelés. Je me suis régalé!", confie un coureur.

Ce n’est donc pas vraiment une course, l’idée étant plutôt de passer un bon moment, sur un circuit pour le moins insolite. Néanmoins pour les aficionados, un classement a été établi. Les dix plus jeunes coureurs ont reçu un prix. Quant aux podiums, pour les dames, il s’agit de: 1. Michèle De Marez ; 2. Pauline Vanderbeke ; 3. Anne-Charlotte Lux. Et pour les messieurs: 1. David Dievart ; 2. Vincent Cantreul ; 3. Léo Vandebroucke.