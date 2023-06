"Une dizaine d’interventions des pompiers sont en cours, tant chez des particuliers que sur la voie publique", informe la bourgmestre de Comines-Warneton Alice Leeuwerck.

"Le secteur Boulevard Industriel/rue du Textile est inondé et est fermé à la circulation. Dans la rue du Rossignol, la chaussée est glissante puisque les eaux et les boues dévalent des champs. Le pertuis sous la RN58, à hauteur du Grand Chemin de Messines n’est plus accessible, de même qu’une partie de la route portuaire."

Un fast-food sous eau à Tournai

À Comines France, la situation est la même puisque plusieurs rues sont complètement inondées.

À Tournai, aux Bastions, le fast-food O’Tacos est complètement sous eau. Une canalisation aurait cédé suite à l’orage qui a frappé la ville. Cela donne des images impressionnantes filmées par un internaute.

"Tuba", sorte de "mini tornade", observé du côté de Chièvres

À Chièvres, au-dessus de l'église, on observe la formation d'un tuba. Un phénomène rare mais pas exceptionnel qui peut se produire sous une cellule orageuse (excroissance) quand il y a un contraste de masses d'air et surtout un cisaillement du vent.

Plus de 70 L/m² à Comines

Comme l’indiquait notre météorologue Farid à 17h30, "cela commence à s’activer avec 10 litres tombés sur Ath et ça continue de remonter depuis la frontière française (quelques cellules se forment au sud de Mons). L’orage a stationné assez longtemps sur Comines avec localement 70 L/m² et des inondations locales, ce qui justifie à 100 % l’alerte orange de l’IRM…".

guillement Le Hainaut devrait être touché un peu plus cette prochaine heure et ça continue à remonter de l'Avesnois et Maubeuge

Le météorologue David Dehenauw confirme: "En 6 heures, on a déjà récolté 71 mm à Comines".

Notre monsieur météo prévient: "Le Hainaut devrait être touché un peu plus cette prochaine heure et ça continue à remonter de l’Avesnois et Maubeuge".

214 inondations enregistrées en Flandre-Occidentale

Les pompiers de Flandre-Occidentale ont reçu de nombreux signalements pour des inondations, après qu'un orage originaire de France a atteint la région. Dans la commune de Wervicq (Hauts-de-France), un quartier entier s'est même retrouvé sous eau.

"Après le passage d'une solide averse orageuse au-dessus de la région, les pompiers de la zone du Westhoek, à la côte, ont enregistré 214 signalements pour inondation", ont indiqué les pompiers aux alentours de 15h30. Une heure plus tard, le nombre d'interventions s'élevait à 40.

Une vingtaine d'appels ont par ailleurs été enregistrés dans la zone Midwest, au centre et à l'ouest de la province. "Il s'agit principalement d'inondation de rue. En peu de temps, une grande quantité de précipitations est tombée et les égouts ne peuvent pas tout absorber", précisent les pompiers.

Dans le sud de la province, les pompiers de la zone Fluvia ont reçu une douzaine d'appels. La région autour de Menin, en particulier, a dû évacuer beaucoup d'eau en peu de temps.