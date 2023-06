À Mouscron, les taches de l’AIS se sont bien développées, tant et si bien que la structure gère un parc immobilier conséquent puisqu’il dépasse aujourd’hui la barre des 400 logements. Il faut dire que la structure est active sur le territoire de la commune de Pecq et, depuis la fin de l’année 2021, sur celui de la commune d’Estaimpuis.

Une évolution qui permet des bureaux plus spacieux et plus visibles, à quelques pas du CHMouscron. Les locaux de l’AIS ont justement été inaugurés vendredi midi par le ministre Christophe Collignon, de passage dans la cité des Hurlus après avoir visité le bâtiment à l’angle des rues du Christ et du Dragon (qui comprend 33 appartements). "Il faut pouvoir continuer à amener une partie du parc locatif qui est aux mains des bailleurs privés en offrant des garanties tant sur le loyer que sur l’état du bien après la prise en gestion, la réduction ou l’exonération du précompte immobilier, ou encore des accès facilités à différents types d’aides pour la rénovation", estime le ministre.