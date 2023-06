Mouscron: Une fresque aux couleurs de l’espoir près du centre d'accueil Fedasil

À cette occasion, le Réseau citoyen "Mouscron Terre d’Accueil", en partenariat avec le centre Fedasil, Picardie Laïque, la Maison médicale Dispens’air et d’autres associations d’éducation permanente comme le Siep et Soralia, a proposé de réaliser une fresque destinée à embellir une clôture mais surtout à exprimer l’aspiration légitime de chacun à vivre en paix et en harmonie.

Une dizaine de résidents du centre d’accueil mais aussi deux bénéficiaires du CPAS et un patient de la Maison médicale ont participé à des ateliers de réflexion autour de l’exil, avant de s’initier à la technique du graphe sur les conseils avisés de Colin Verbeke. Ils sont ensuite passés à la réalisation de leur fresque, du plus bel effet pour une première mais surtout pleine d’optimisme et d’espoir.

Ayoub, Ibrahima, Asmar, Cherifi, Kevin, Chantal, Dina, Jeremias, Clairette, Sabine, Ayden et Yaell ont inondé leur œuvre de symboles explicites comme la colombe ou la poignée de mains, et de couleurs vives. Le feu au centre laisse place, de part et d’autre, au vert, couleur de l’espérance ou encore au bleu ciel et à l’arc-en-ciel, marques de sérénité qu’ils ne demandent qu’à partager. Visible de la rue du Couvent, cette fresque est un appel vers l’extérieur afin de rappeler que nous sommes tous des citoyens du monde.

L’œuvre a, en tout cas été bien arrosée, pas tant par le vin d’honneur qui a accompagné son inauguration, mardi soir, que par l’averse qui a obligé les participants à trouver refuge sous une tonnelle. Un beau symbole aussi finalement puisque cela a permis un rapprochement plus étroit encore, entre tous. Un chœur de chanteuses burundaises, accompagnées à la guitare par Yannick, animateur à Fedasil, a apporté la touche finale à ce beau projet d’intégration.