Un nouveau recyparc aux portes de Chièvres

Situé en zone agricole, le projet nécessite toutefois une dérogation au plan de secteur. Ipalle vient d’introduire en ce sens une demande de permis d’environnement de classe 2.

Fluidité accrue

Au niveau de la conception, l’intercommunale envisage un copier-coller de ses dernières réalisations, comme celles de Mouscron et Ath. De forme circulaire, l’infrastructure entend, d’une part, offrir un tri plus large grâce à un nombre de conteneurs plus important -18 gros pour une trentaine de petits – et, d’autre part, permettre une meilleure fluidité via une double bande de circulation. Dans la même optique: le choix d’une implantation en retrait de la voirie. L’option permet de créer une zone tampon visant à éviter les embouteillages d’une N525 encore plus fréquentée.

Rayon fréquentation du parc, Ipalle table sur une moyenne de 174 véhicules par jour (17/heure) avec des pics prévus à 10 et 14h. Quant aux allers-retours des camions porte-conteneurs, ils sont estimés à six par jour. Un charroi n’ayant d’autre choix que de traverser la piste cyclable longeant le site. Des aménagements spécifiques seront ainsi mis en place afin d’assurer la sécurité des cyclistes et des usagers faibles.

Site verdoyant

L’environnement et sa protection sont également à l’ordre du jour. Outre une autonomie énergétique via la pose de panneaux photovoltaïques, Ipalle entend aussi réduire les éventuelles nuisances sonores et olfactives, une volonté respectivement traduite une plage horaire élargie et une évacuation rapide des conteneurs chargés en déchets fermentescibles.

Parallèlement aux inévitables revêtements en béton destinés à accueillir les conteneurs, une attention particulière sera portée au verdissement. Le projet prévoit un double rang de haies vives sur le pourtour du site, la plantation d’arbres et d’arbustes d’essences indigènes variées et mellifères ainsi que la création d’une prairie fleurie vouée au fauchage tardif.

Enfin, une noue de tamponnement des eaux d’écoulement (280 m³) sera chargée de pallier les risques d’inondation alors que d’autres dispositifs techniques, tels que citernes à double paroi et conteneurs étanches, assureront quant à eux la protection des nappes phréatiques.

Les travaux devraient débuter dès obtention du permis pour une mise en service du recyparc programmée en septembre 2024. Dans ce cadre, une enquête publique est ouverte jusqu’au 5 juillet, date pour laquelle les éventuelles remarques et observations devront être adressées au collège communal de Chièvres. Le dossier peut être consulté, chaque jour ouvrable ou sur rendez-vous, au service Urbanisme-Environnement de Chièvres.

Service Urbanisme de Chièvres, 068/656 829