Mouscron : “Teste ton sport”, à la rentrée de septembre avec 32 clubs

Le service des sports de la Ville de Mouscron a profité du covid pour repenser un système qui s’essoufflait. Avec “Teste ton sport”, la Ville de Mouscron calque le dispositif de “Place aux enfants” qui a eu le temps de se faire connaître et de séduire de nombreux jeunes tous les ans. “L’objectif est double : rendre de la visibilté aux clubs qui en demandent et permettre aux jeunes (âgés de 7 à 12 ans) de choisir leur discipline via une initiation”, poursuit l’échevine des sports.

La pratique plutôt que la théorie, rien de tel pour découvrir l’un des 32 clubs qui adhèrent à cette première édition. Parmi les disciplines, citons évidemment les incontournables sports collectifs (football, basketball, handball) mais aussi d’autres sports plus confidentiels.

Tour d’horizon ? “Le bowling, le tir à l’arc, le tir sportif, le taekwondo, le penchak silat, l’escrime, l’aïkido, le tennis, la danse, le trampoline, le karaté, le krav maga ou le tennis de table font partie des disciplines à découvrir le samedi 2 septembre”, indique Deborah Devooght du service des sports.

”Teste ton sport” s’intercale à la fin de la première semaine des cours et s’articule en deux parties. La première est réservée au 7-9 ans et la seconde au 10-12 ans. Chaque participant (dix groupes de 8 jeunes le matin, idem l’après-midi) peut tester trois disciplines, réparties de manière à équilibrer les forces en présence entre les disciplines. “Savoir que 32 clubs nous suivent pour une première édition, c’est un beau succès”, conclut Kathy Valcke. Il ne reste plus qu’à appliquer la recette de ce succès sur le terrain, le court ou le tatami.

