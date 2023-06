500 000euros préservés pour la réalisation du hall sportif de Warcoing

Cette décision a fait réagir l’opposition. “Pour rappel, ce projet n’en est pour l’instant qu’au stade de l’étude. Dès lors, nous ne comprenons pas le raisonnement, même si lors de la commission finances, on nous a rassurés en disant qu’on pourrait récupérer cette provision pour l’affecter à d’autres charges futures qu’un potentiel hall sportif. En tant que libéraux, plutôt que de constituer une provision en lien avec un projet loin d’être concrétisé, nous pourrions proposer une diminution de la pression fiscale sur nos citoyens qui sont également particulièrement impactés par les différentes crises que nous avons traversées et traversons encore”, suggère Emmanuelle Pee (Pecq Autrement).

Jonathan Ghilbert a expliqué ce choix politique : “baisser la pression fiscale, on peut le faire d’autres manières par l’IPP, les taxes… c’est un débat que l’on peut à avoir. On pourrait faire des gestes dans certains sens mais si on veut gérer les attentes qui sont les nôtres, et qui sont celles aussi de la population, on a besoin de stabilité, même si, évidemment, je préfèrerais qu’on soit plus efficients sur la réalisation des projets.”

”J e comprends que ça soit perturbant que l’on budgétise ceci mais nous avons vraiment envie d’aller au bout de ce projet-là qui est important pour le développement du sport et pour pouvoir accueillir les clubs de l’entité dans des conditions bien plus adaptées que elles ne le sont actuellement”, a ajouté Aurélien Brabant.

Pour rappel, la commune a déjà fait l’acquisition du terrain où elle envisage l’installation de ce potentiel futur hall sportif.