Mouscron : elle se dit victime de viol, le procureur du roi ne la croit pas

Selon son collègue, Madame ment : “mon patron a signalé un vol qu’elle a commis. Il a des vidéos qui en témoignent. Je ne pense pas qu’il s’agisse d’une vengeance de sa part, peut-être un moyen de s’en sortir. Nous sommes restés maximum dix minutes ensemble, s’il s’était passé quelque chose, pourquoi ne pas avoir appelé la police directement plutôt que cinq jours après ?” L’homme ajoute maladroitement, “si je voulais tromper ma femme, j’aurais été voir une prostituée. “

Pour l’avocat de la défense, cela ne fait aucun doute, Madame a besoin d’argent et c’est pour cette raison qu’elle cherche à accuser son patron et son collègue. “Elle a quatre enfants et touche le RSA. Elle répète régulièrement qu’elle a des difficultés à s’en sortir.”

La plaignante étant arrivée en retard à l’audience n’a pas pu s’expliquer sur cette affaire.

Le procureur du roi va dans le sens des prévenus : “il n’y a pas d’autres éléments qui permettent d’attester les faits. De plus Madame est allée chez les médecin seulement cinq jours après la supposée agression”, a-t-il exprimé oubliant certainement l’impact moral que peut engendrer un viol après l’avoir vécu.

Jugement le 28 septembre.