Virtual Park de Mouscron : “Le service ferme, pas l’entreprise”

”Dans nos moyens actuels, nous n’avons malheureusement plus les liquidités suffisantes pour entretenir la grosse machine qu’est le Virtual Park (6000m2 de jeux et d’activités)”, nous résume Frédéric Verbaert. Les débuts avaient pourtant été tout à fait encourageants – “26 000 personnes avaient fréquenté l’établissement la première année, ce n’était pas rien ! “. La suite, on la connaît malheureusement trop bien. “Le Covid est arrivé tout juste avant notre premier anniversaire et l’État nous a contraints à une fermeture de deux ans environ, sans aides à la hauteur des pertes, reprend le responsable. La crise énergétique a suivi – et nous n’avons pas eu de fleurs de la part de l’État non plus – et dans la foulée, son impact sur le pouvoir d’achat des personnes. Certes, on a continué, on a eu un flux de clients continu, mais pas assez pour compenser les charges qui ont augmenté, même si notre bailleur (l’IEG) a fait de sacrés efforts pour nous aider. “

Un arrêt, mais pas la fin

À partir de septembre, le Virtual Park ne verra donc plus défiler dans ses espaces les silhouettes jeunes ou moins jeunes, casque de réalité augmentée sur les yeux. Mais pas question, pour autant, de parler de mettre la clé sous la porte. “Ce n’est pas l’entreprise qui tombe, mais le service”, souligne Frédéric Verbaert.

Avec quelles conséquences sur l’emploi ? “En comptant l’équipe d’étudiants, nous étions au total une petite trentaine à travailler sur le site. La fermeture, ce sera bien sûr un” trou” pour ces jeunes, qui en sont les premiers malheureux…”

En ce qui concerne les cinq salariés à temps plein, le responsable ne veut pas d’allusions au chômage. “Nous, on cherche. Notre équipe est soudée et solide, on trouvera une solution, on a d’autres choses dans les cartons. Notre but n’est pas de faire faillite ni de licencier. On a pour objectif de garder cette entreprise : on a encore beaucoup trop de choses à proposer et à faire ! Et il y a des partenaires qui comptent sur nous : privés, universitaires, entreprises, institutions…”

L’heure est donc à la réflexion. “On est toujours ouverts aux investisseurs. Quand on a commencé, on a eu beaucoup de propositions mais on trouvait qu’il était trop tôt pour revendre notre concept, notre bébé. Aujourd’hui, si le contexte économique est plus compliqué chez tout le monde, nous sommes toujours là, avec, toujours un très beau produit, et un savoir-faire qui peut très rapidement être mis en place ailleurs.” Une autre solution pourrait être une reprise de l’activité sur le site actuel, “avec un repreneur qui aurait les finances pour remettre la machine en route”. Affaire à suivre…