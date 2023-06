Le Mouscronnois frappe à la porte de son ex à 23 heures pour lui faire remplir une déclaration fiscale…

”J’ai juste enlevé le GSM de ses mains. J’avais de bonnes raisons. Par contre, je ne lui ai pas porté de coups”.

L’avocate de la victime indique que le conflit est toujours existant : “Les raisons de ce conflit, c’est que monsieur reproche à ma cliente de faire partie d’une secte et d’y entraîner leurs enfants. Or, il n’y a rien qui justifie de sa part de telles accusations. Ma cliente ne fait pas partie d’une secte et ça a été prouvé.

Il est venu chez elle à 23 heures, soi-disant pour remplir ces papiers d’impôts. Il a piqué une grosse colère, est parti avant de revenir et de mettre un coup de pied dans la porte. Il lui a arraché le téléphone des mains pour lire ses messages. Il a saisi ma cliente par la nuque et les bras”.

Le Procureur du roi confirme que la dame a bien été empoignée : “Il l’a saisie à la nuque et le GSM a été arraché. On donnerait le bon Dieu sans confession au prévenu, si j’ose dire. Il n’y a pas eu de traces de coups relevées mais la victime a été très choquée. Monsieur n’a pas d’antécédents. Je requiers 7 mois avec un sursis éventuellement probatoire”.

La défense admet que le moment choisi par le prévenu, 23 heures, était inopportun : “Il a eu du mal à accepter leur séparation. Ils ne sont toujours pas divorcés puisque le jugement n’a pas été signifié. La situation est quand même apaisée et chacun a le double de la clé de l’autre. Nous demandons l’acquittement pour les coups. Pour le reste, une suspension simple ou un sursis total. Il a compris la leçon”. Jugement le 11 septembre.