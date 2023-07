Dans son atelier à Dottignies, David restaure des chars de la Seconde Guerre mondiale : “on passe parfois 3 ans sur un blindé” (vidéo)

Sa plus belle pièce à l’atelier ? Un char anglais Sherman Firefly, équipé d’un canon antichar. “I l en reste quatre en bon état, à l’échelle mondiale”, avoue notre interlocuteur. Pour qui a-t-il retapé ce colosse vieux de 80 ans ? “C’est le mien”, sourit David. “Avec mon fils, j’ai mis sept ans à le restaurer. C’était un char chasseur de chars. On a très peu d’informations sur ses caractéristiques car son utilisation était secrète. C’est ce qui explique qu’on a autant galéré pour trouver des plans et des pièces indispensables à sa restauration. On y est finalement arrivé !”

Le Firefly est le joyau de sa collection, le char le plus demandé par les passionnés de la Seconde Guerre mondiale. “En 2024 nous célébrerons le 80e anniversaire du débarquement et de la libération. L’année prochaine sera chargée avec déjà plus de 20 déplacements programmés”, annonce ce Valenciennois expatrié à Dottignies.

Sans surprise, c’est son Sherman Firefly et son canon dissimulé sous camouflage qui seront les plus demandés. Mais David possède également deux autres chars et d’autres engins, qui ont tous connu les intenses combats de la guerre 39-45. "Depuis 1995, je restaurais déjà des véhicules militaires pour mon plaisir. Mais le rêve de tout collectionneur, c’est de pouvoir s’attaquer à un char. Alors après les Jeep, les Dodge ou les motos, j’ai franchi le cap. “

Le Nordiste a commencé par passion, à côté de son boulot. “Je travaillais dans la métallerie. Ce n’est réellement que depuis trois ans que j’ai créé une société (Steel Work Military vehicle restoration) qui emploie deux travailleurs.”

”Restaurer fidèlement, sans anachronisme”

Une société pas comme les autres, installée à Dottignies depuis quelques années déjà. “Tous les chars qui sont acheminés ici ont été utilisés pendant la guerre. Quand je les reçois, ce sont souvent des épaves usées par le temps et ont été utilisées comme cibles sur des champs de tir, à l’entraînement. En d’autres termes, je dois tout remplacer de A à Z, “

Un fameux défi qui peut prendre plusieurs années, tant la tâche est ardue. “On veut bien faire ! Notre mission, à la réception d’un char, est de le retaper le plus fidèlement possible, d’en faire une copie conforme à ce qu’il était à l’époque. Il faut donc retrouver les mêmes pièces que celles fabriquées dans les années 1930-1940 et utiliser les mêmes procédés, pour souder ou pour assembler. Par respect, on doit pousser le perfectionnisme jusqu’au bout, ne pas concevoir une reconstitution fidèle à l’extérieur mais totalement anachronique à l’intérieur. Il faut finir le puzzle, en quelque sorte. “

C’est cette fidélité au modèle d’origine, ce petit plus qui fait toute la différence avec les autres collectionneurs. Et qui permet à David de collaborer avec une institution reconnue comme le War Museum de Bastogne. “C’est une passion, mais c’est aussi un vrai casse-tête”, concède le Dottignien.

Un vrai savoir-faire également, puisque la dernière restauration a duré 28 mois. Les clients viennent de loin pour solliciter Steel Work Military (Dubaï, USA, etc) et dépensent parfois entre 300 000 et 500 000 euros pour posséder un char d’assaut “identique” aux colosses de la Seconde Guerre mondiale. “Ça me plaît énormément. En fait, c’est ma vie”, conclut sobrement David.