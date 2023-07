Le Kiwanis Club de Tournai Picardie voulait marquer le coup à l’occasion de la 10e édition de La Kiwanienne. La collaboration avec la Table Ronde de Belœil et, bien sûr, la Commune d’Estaimpuis leur ont permis d’apporter une note plus festive encore à l’événement, en jalonnant les parcours, de 6 ou 13 km, d’épreuves et d’obstacles divers.

Ce jeune homme d’Armentières a dû jouer des abdos mais a résisté à la chute ©ÉdA

Cages à poules, pneus, ballots de paille, filets, passages délicats ont ainsi rendu la course plus attrayante, les participants se demandant ce qui les attendait, mais aussi plus spectaculaire. Le site du canal offrait un terrain idéal pour cette première “Xtrem Race”, et pas seulement ses berges puisqu’un toboggan invitait à y plonger pour regagner le chemin de halage et vice-versa. Un peu plus loin en effet, un pont flottant invitait à repasser de l’autre côté pour recommencer, plus loin encore, grâce à un double pont de singes. Quatrième traversée, sur des bouées cette fois. Bref, de quoi jouer dans une eau à température agréable, merci le mois de juin !

Les bouées, l’attraction familiale par excellence. ©ÉdA

Les 350 courageux à y avoir tâté sont unanimes : cette formule est géniale car elle permet de se surpasser, évite la monotonie et favorise l’entraide et la cohésion pour ceux qui y sont venus en groupe ou en famille. Cet aspect familial était renforcé par le fait que chaque épreuve pouvait être contournée. Certains ont aussi préféré marcher que courir puisque rien n’était chronométré. Très peu pourtant ont éludé la difficulté et, au contraire, beaucoup en ont réclamé davantage pour la prochaine édition. L’épreuve se clôturait par un parcours gonflable de 150 mètres puis un bain mousse, bref le fun absolu auquel le grand public a aussi pu participer puisque 350 enfants et une septantaine d’adultes se sont contentés de cet “Air run” final.

Une façon d’entrer dans l’eau d’un coup ©ÉdA

Ils ont été bien plus nombreux encore à profiter et participer à l’atmosphère festive et conviviale qui régnait sur l’aire de départ et d’arrivée. Avec son chapiteau, ses stands variés, ses food trucks, ses jeux pour enfants, on avait envie de s’y attarder. Voilà qui devrait contribuer à remplir la mission que se sont assignée les organisateurs et soutenir leurs actions en faveur de nombreuses institutions liées à l’enfance défavorisée de Wallonie picarde, sans oublier la Banque alimentaire ou Viva for Life.