Le gérant de l’Estaim Padel Club Estaimpuis au Conseil d’État, contre la limitation des horaires

Face à cette décision, le gérant de l’Estaim Padel Club avait rapidement introduit un recours au Conseil d’État. Le dossier a été traité, en extrême urgence, ce lundi après-midi.

”Pour survivre”

”C’était indispensable pour nous de réagir face à cette nouvelle décision qui restreint encore un peu plus notre activité, explique le gérant. Cette démarche devant le Conseil d’État, c’est pour survivre et assurer notre avenir ! Car en l’état, on ne pourra pas tenir très longtemps…” À l’issue de l’audience, le gérant se dit confiant. “L’auditeur a jugé acceptable le fait que le dossier soit traité en extrême urgence, mais il s’est aussi montré favorable à nos éléments de défense au niveau du fond du dossier. Après, on sait que la décision revient au président du tribunal qui n’est pas obligé de suivre l’avis de l’auditeur…” Aucune date n’a été précisée quant au prononcé de l’arrêt.

”En attendant, on poursuit les démarches pour essayer de trouver une solution par rapport aux riverains, comme l’installation d’un mur anti-bruit. Notre première demande de permis a été rejetée ; on compte en réintroduire une nouvelle tout prochainement. “Quant à l’option d’un déménagement, défendue par le bourgmestre, le gérant reste sceptique. “Qui va payer, interroge-t-il. Cela va nécessiter la demande d’un nouveau permis, la réalisation de travaux avant l’installation de la structure sportive, etc.”