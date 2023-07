Le kiosque du parc communal n’a plus aujourd’hui l’éclat qu’il mérite. Dans les couloirs du CAM, on souhaitait en faire un édifice classé au patrimoine wallon au printemps 2022.

Puis la bourgmestre annonçait publiquement vouloir restaurer le kiosque “avec ou sans subside” quelques semaines plus tard. Preuve qu’il fallait entamer des travaux sans tarder pour ne pas voir une ruine à la place d’un kiosque ? Simple petit coup de pression auprès des autorités compétentes ?

Un an plus tard, le dossier a évolué. “Le marché public a été lancé “, confirme Marie-Hélène Vanelstraete. Suite logique puisque la rénovation du kiosque était l’un des points repris dans le budget 2023 de la Ville de Mouscron. “Il faut faire les choses dans l’ordre et commencer par la couverture. L’Agence Wallonne du Patrimoine octroie des subsides pour le petit patrimoine wallon. Mais pour mesurer l’ampleur du subside que pourrait débloquer l’AWAP pour le kiosque, il faut remettre des devis. D’où l’intérêt d’avoir lancé un marché public récemment. “

”Dans les règles de l’art”

Pour rappel, la Région wallonne (par l’intermédiaire de l’AWAP) peut octroyer des subventions pour les travaux de restauration ou de valorisation d’éléments “non classés” constitutifs du petit patrimoine wallon. Le kiosque n’est pas classé et rentre donc dans cette catégorie. “L’enveloppe sera bien en dessous de ce que la restauration devrait nous coûter, mais c’est tout de même une aide providentielle pour l’édifice. Pour remettre le kiosque en état, il faut le faire dans les règles de l’art et composer avec les exigences de l’AWAP, dont l’expertise reste précieuse pour ce type de patrimoine”, reprend Marie-Hélène Vanelstraete.

Vieux de plus de 80 ans, l’édifice est l’emblème du parc communal, l’un des principaux attraits de la commune. “Le kiosque est magnifique et il le sera encore davantage lorsqu’il sera restauré. L’ambition que l’on partage avec l’AWAP est de le rénover le plus fidèlement possible à son origine. Pour y arriver, il faut donc être pointilleux.” Et ne pas se risquer à annoncer un délai pour le début des travaux (ni le montant total du chantier). Les nouvelles sont encourageantes, mais il reste encore un long chemin avant de redonner à l’édifice toute sa splendeur d’antan.