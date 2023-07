Grave accident et incendie au carrefour des Quatre Rois (Comines) : le chauffeur du camion est aussi décédé (vidéos)

Les deux véhicules ont pris feu et l’incendie s’est propagé aux habitations, en bordure du carrefour. Plusieurs maisons ont été touchées par les flammes. Deux maisons ont été complètement incendiées tandis que deux autres ont été fortement endommagées.

D’importants moyens de secours ont été déployés sur place. Les pompiers flamands de la zone Westhoek ont pu compter sur les renforts des équipes de Comines et d’Evregnies.

Le conducteur de la camionnette est décédé sur place. Le chauffeur du camion, grièvement blessé et brûlé, originaire de Comines, avait été transféré à l’UZ Gent. Le parquet de Flandre occidentale annonce la victime, âgée d’une quarantaine d’années, a succombé à ses blessures. Un riverain a été légèrement blessé et a pu être soigné sur place.

Quant à la dizaine d’habitants sinistrés, ils ont été pris en charge matériellement, psychologiquement et sont relogés.

Face aux fumées d’hydrocarbures et de feux de maison qui se dirigeaient vers Bas-Warneton/Comines/Houthem, la Commune de Comines-Warneton avait demandé à ses citoyens de fermer les portes, fenêtres et ventilations. En début d’après-midi, l’alerte a été levée, et les pompiers ont confirmé que les maisons pouvaient à nouveau être aérées.

Le parquet de Flandre occidentale a désigné un expert pour déterminer les circonstances de cet accident. Selon les premiers éléments de l’enquête, le camion roulait sur la N36 en direction d’Ypres depuis Comines tandis que la camionnette en provenance de Messines était en train de traverser le carrefour de la Komenstraat…