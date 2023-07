L’ASBL mouscronnoise De Maux à Mots ouvre un local pour accueillir et aider les personnes victimes de violences (vidéo)

”Chaque jour, nous recevons entre 2 à 3 appels de services ou des victimes elles-mêmes pour l’une ou l’autre prise en charge, explique Cindy Renski, la fondatrice et présidente de l’ASBL. Malheureusement, à l’exception d’une mise à disposition d’un local par le CHM chaque mercredi de 16h à 20h pour notre groupe de parole et quelques entretiens individuels, nous ne disposions pas de local propre pour recevoir toutes ces personnes en situation de détresse, mais aussi pour organiser nos diverses activités. On devait rencontrer les gens chez eux, chez nous, dans des cafés… ce qui n’était bien sûr pas l’idéal, d’autant plus que l’on voit que les faits de violence augmentent et que la parole se libère un peu plus facilement pour certaines victimes par rapport à d’anciens faits.”

Cindy Renski a frappé à toutes les portes. “Au niveau de la Ville de Mouscron, on nous a dit qu’elle n’avait pas de local à nous mettre à disposition ou à nous louer… Nous avons sollicité les clubs-services, et nous avons notamment pu compter sur un coup de pouce de 2000 euros des Soroptimist International Club de Tournai, sur un don de 500 euros du Lions Club Belœil et d’un chèque d’un peu plus de 500 euros du collège Sainte-Marie de Mouscron. Avec ces aides, on a pu collecter de l’argent pour envisager une année de location. Et finalement, grâce à une personne au grand cœur, nous pouvons disposer de ce bâtiment pour un loyer réduit.”

Ce local sera accessible d’ici fin septembre. “Nous le voulons comme un lieu d’accueil de jour sécuritaire et bienveillant, un refuge, une belle d’oxygène… pour les victimes de violences ou leurs proches qui savent désormais qu’elles ont une porte à laquelle sonner en cas de besoin, ajoute Cindy Renski. Même si l’association est gérée uniquement par des bénévoles, nous ferons en sorte d’être ouvert le plus souvent possible. Le local sera divisé en différents espaces. D’abord, une zone d’accueil, à l’image d’un salon où les personnes pourront venir simplement se poser, parler, échanger, obtenir des informations,… La configuration des lieux nous permet d’aménager des cabines pour les entretiens individuels en toute confidentialité ainsi que pour les consultations avec nos thérapeutes volontaires qui accompagnement les victimes de violences dans leur reconstruction : psychologue, sophrologue, réflexologue, massothérapeute, etc. Il y a aura aussi des espaces pour nos ateliers collectifs : art-thérapie, yoga, shiatsu, raiki, gestion des émotions par le sport… Par contre, le groupe de parole du mercredi soir qui réunit jusqu’à une vingtaine de personnes restera organisé au CHM.”

Reste maintenant à aménager ce local… “Pour financier l’aménagement et l’ameublement, nous organisons une grande vente solidaire les 13 et 14 juillet de 15h à 19 h 30 ainsi que le 15 juillet de 9 h 30 à 12 h”, annonce Cindy Renski. Dans la foulée, l’association mouscronnoise De Maux à Mots organisera les 2 et 3 septembre prochain son premier salon Mieux-Être à la salle de la Grange à Mouscron.