La fête des Marmousets célèbre, ce week-end, ses quatre décennies : retour sur cette tradition, et le programme des festivités

Ce nom a été, par la suite, le sobriquet (NDLR : surnom) donné à un gamin de très jeune âge, parfois espiègle, qui travaillait comme assistant du rubanier. Évoquer les Marmousets, c’est se souvenir du patrimoine industriel local.

”Sous l’impulsion de Simon Vanhée, fondateur du musée de la Rubanerie de Comines, aidé par l’échevin de la Culture Gilbert Deleu et par le comité des fêtes du Centre de Comines-Belgique, le premier cortège et la première fête des Marmousets, dédiés à la mémoire textile de l’entité, ont été organisés le troisième dimanche de juillet 1983 en remplacement de la fête des Majorettes, se souvient Serge Titeca, président actuel du comité des Marmousets, et membre du comité depuis 40 ans. Les premières années, la participation au cortège était assurée par le folklore local des différents quartiers ; par la suite, des groupes de toute la Belgique se sont ajoutés. À partir de 1998, nous avons fait participer des pays étrangers ou des régions avec successivement tous les deux ans l’Autriche, la Finlande, le Portugal, l’Espagne, l’Italie, la Grèce et la Bretagne. En 2013, le cortège des trente ans a réuni un nombre impressionnant de 77 géants ! C’est surtout la fête de la Ville de Comines-Warneton, avec l’aide d’un comité de bénévoles, mais sans la rubanerie, il n’y aurait pas de cortège des Marmousets !”.