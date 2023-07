Non, la réfection de la N50 à Pecq n’a encore pas commencé

Un chantier semble débuter sur la N50 (rue de Tournai) entre Ramegnies-Chin et Pecq, à Esquelmes. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne s’agit pas encore des gros travaux de réfection initialement prévus pour septembre. “Il est question de racler la voirie pour l’été afin qu’il y ait moins de gravats et de rendre temporairement la route plus carrossable. Le marquage au sol est également occupé d’être refait”, explique Aurélien Brabant, bourgmestre de Pecq.