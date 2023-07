Pour les Journées du patrimoine

La démolition à l’arrière, en avril 2019. ©ÉdA

Durant plus de quatre ans, on a démoli la partie non-originelle du bâtiment centenaire pour pouvoir, notamment aménager un parking à l’arrière, on a arraché l’épaisse moquette de chez De Poortere de la salle du conseil pour la transfigurer de façon soignée avec du parquet, on a placé un ascenseur qui ne suscitera plus certaines craintes, on a rafraîchi les murs tout en conservant les peintures d’Ernest Cracco…

Maintenant que les hommes de métier partent progressivement, le temps est venu pour la Ville de rendre l’hôtel de ville aux Mouscronnois.

La date est déjà connue… ou plutôt les dates : les samedi 9 et dimanche 10 septembre. Un week-end entier ne sera pas de trop pour fêter cela. Il coïncidera judicieusement avec les Journées du patrimoine, mais aussi les portes ouvertes de la police locale, l’occasion de rappeler que l’antenne du centre basée à la Rénovation urbaine migre au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville.

Aviez-vous oublié à quel point l’arrière était moche? ©ÉdA

Le retour des mariages, ce samedi après-midi

On parle donc bien, ici, de l’inauguration festive. En ce qui concerne le retour à la fréquentation publique, il se vivra dès ce samedi. L’échevin de l’État civil, Laurent Harduin, nous informe que trois premières unions seront célébrées dès 13 h 30 dans la salle des mariages totalement liftée. Un rendez-vous que nous ne manquerons pas de répercuter en nos pages dans les jours qui suivront.