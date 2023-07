Evregnies-Dottignies : 12 000 litres de mazout déversés accidentellement dans le rieu

Tout le rieu a été pollué

Le DPC a estimé que 12 000 litres de mazout avaient été répandus, à cause d’une fuite dans une cuve. C’est l’entièreté du rieu à la frontière des villages d’Evregnies et Dottignies qui est concerneé.

”Fort heureusement, le bassin d’orage de l’Esperlion, n’a pas été pollué”, rassure le bourgmestre.

Toute la journée, les pompiers étaient à pied d’œuvre pour contenir au maximum le polluant, afin d’éviter qu’il ne contamine d’autres eaux. “On craint qu’il pleuve ce week-end et que le mazout se dilue et se disperse. Il revient aux propriétaires de la cuve de faire appel à un spécialiste pour pomper le mazout du rieu “, indique Quentin Huart.

L’odeur de mazout a malgré tout diminué au cours de la journée, bien qu’elle restait encore présente en fin d’après-midi à certains endroits.