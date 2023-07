Mouscron : Maurane et Jonathan sont les premiers à se dire "oui" dans la grandiose salle des mariages de l’Hôtel de ville

Un moment marquant pour les tourtereaux, qui inaugurent le retour des cérémonies dans le splendide édifice de la Grand-Place. "On se marie pour passer une étape dans la construction de notre vie de famille, on a trois enfants. Se dire oui dans ce bâtiment, ça rajoute quelque chose. Mes parents se sont mariés dans cette salle en 1995. Le faire 28 ans plus tard, c’est symbolique", explique Jonathan.

©EdA

Sur la célèbre ritournelle de la marche nuptiale, les amoureux et leurs proches ont profité du moment. "On gardera beaucoup de souvenirs de cette journée et du mariage civil, surtout dans un cadre aussi majestueux", complète Maurane.

©EdA

Deux autres couples ont également eu la chance de sceller leur union dans l’Hôtel de ville fraîchement restauré, six ans après sa désertion. "Un peu stressé" mais "surtout heureux", l’échevin Laurent Harduin était aux manettes des trois cérémonies du jour. L’occasion pour l’élu de rappeler toute l’histoire de ce lieu emblématique et les grandes décisions qui s’y sont prises. Après tout, le mariage est aussi une grande décision, "vous êtes sur votre 31 aujourd’hui. Il y a encore quelques jours, vous vous seriez mariés avec un casque de chantier", plaisante Laurent Harduin, qui a lui aussi savouré ses retrouvailles avec l’Hôtel de ville.