Des aires de jeux en déliquescence à Estaimpuis ? “Il y a un contrôle bimestriel”, répond le bourgmestre

Pour Écolo, José Lericque a également déploré la mauvaise forme de ces aires de jeux, qui ont l’apparence de leur âge. “Notre entité compte quatre aires de jeux et un parcours santé “, répond Daniel Senesael (rue des Mésanges à Leers-Nord, place du Sacré-Cœur à Néchin, clos Bel-horizon à Bailleul, avenue des Fleurs à Estaimpuis et le long du Canal à Saint-Léger pour le parcours santé). “Il me semble que cela est plus que correct pour une entité de 10 500 habitants”, poursuit le bourgmestre. “Une petite aire de jeux verra prochainement le jour à la rue Royale (Saint-Léger) dans le cadre d’une construction de 5 logements. Toutes ces aires de jeux font l’objet d’un contrôle bimestriel afin de s’assurer de l’état correct des installations. “

En toile de fond, la question de l’affluence du parc d’Estaimbourg a de nouveau été évoquée.

Donner la priorité aux habitants de l’entité ? Tout le monde semble s’accorder sur la question. Reste à trouver des pistes qui ne soient pas trop excluantes pour le reste des promeneurs. La question risque fort de revenir sur le tapis.