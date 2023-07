Estaimpuis : le déplacement des terrains de padel pour seule solution ?

Suite à l’arrêté, les horaires étaient considérablement chamboulés en passant de 9h à 20 h30 du dimanche au jeudi et de 9h à 22h du vendredi au samedi à une pratique réduite uniquement du lundi au samedi de 10h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 13h. “Nous ne comprenons pas que notre administration communale n’ait pas convoqué le gérant du club pour l’interroger avant de prendre cet arrêté. Aujourd’hui, il faut revenir à la case départ, convoquer le gérant et prendre la décision de fermer les terrains, au vu des multiples plaintes des riverains et des déplacements tout aussi multiples de la police”, poursuit Patrick Van Honacker.

L’opposition défend la piste d’un déménagement des terrains de padel vers le parc communal d’Estaimbourg. “Nous sommes certains, avec d’autres observateurs, que c’est la solution légale qui se dessine. Vu la réglementation, cela ne nous semble pas impossible”, conclut le prédécesseur de Daniel Senesael sur le siège maïoral.

L’exil des terrains de padel n’a donc jamais semblé en si bonne voie ? Interrogé par Jean-Luc Crucke, le ministre Willy Borsus se dit prêt à “étudier un déplacement du club dans une zone d’activité économique”.

La nouvelle mettrait fin à un combat permanent pour les plus proches voisins du club, dont l’état d’esprit oscille entre crise de nerfs, fatalité et vent de révolte. Mais les différents acteurs qui gravitent autour de ce dossier risquent de se renvoyer la balle.