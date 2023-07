je ne stresse jamais quand je fais ce que j’aime. Et j’aime monter sur scène, chanter, rapper et communier avec le public. C’est un honneur de lancer le festival et de précéder des artistes comme Zazie ou Loic Nottet, qui fouleront aussi la scène des Gens d’Ere. Avoir mon nom sur le même programme que toutes ces têtes d’affiche, c’est génial.

Vous avez presque 20 ans d’expérience dans la musique. Un atout non négligeable avant de monter sur une scène devenue prestigieuse ces dernières années.

C’est mon premier festival, mais j’ai déjà eu l’occasion de faire des concerts, des scènes ouvertes et des open mic. Je crois que je sais transmettre mes émotions au public et j’espère sincèrement que je lancerai la soirée sur les bons rails. Qu’il y ait 50, 500 ou 5 000 personnes, je vais les faire chanter et danser (rires). J’y vais avec la conviction de donner mon maximum. Pour moi, ce sera un bon test.

Rap conscient, musique électro, influence soul et R&B : comment vous décrire et décrire vos chansons ?

J’ai toujours touché à différents styles. Sur les 15 morceaux que le public va découvrir, il y a de tout, des chansons qui parlent d’amour, d’autres plus introspectives et je finirai sur un inédit, un morceau électro pour mettre l’ambiance !

Vous partagez la scène avec d’autres artistes locaux…

On a la chance d’avoir un festival qui nous fait confiance. Donc je crois qu’on doit transmettre le meilleur de nous-même, profiter de la scène et du public. Ce sont des souvenirs qui vont rester, pour moi et pour mes enfants. Je n’ai jamais franchi le Rubicon au point de ne plus faire que de la musique. Le plus important aujourd’hui est d’avoir trouvé un équilibre entre le boulot (NDLR : il travaille au service propreté de la Ville de Mouscron), la vie de famille et la musique et surtout, de prendre un maximum de plaisir.

Racontez-nous vos premiers pas de musicien…

Le contexte n’est pas très joyeux. Quand mes parents ont divorcé, ma mère a quitté Lyon pour emménager en Belgique. Entre frères, on prenait le train pour aller voir mon père. C’est sur les trajets entre Lyon et la Belgique que j’ai commencé à écrire des chansons, des morceaux de rap. Puis ma mère a été expulsée de son logement, je suis parti dans un foyer, séparé un temps de la famille. C’était une période compliquée mais ça a provoqué quelque chose chez moi : un désir de revanche. J’ai beaucoup écrit, j’ai travaillé ma diction, écouté des artistes, surtout du rap US avant d’intégrer un groupe. Avec de l’abnégation, on finit toujours par y arriver et faire ce que l’on aime.

Votre actualité musicale, c’est d’ailleurs la sortie d’un nouvel EP…

À l’automne, oui ! Je travaille sur six nouveaux titres et j’irai enregistrer en studio après Les Gens d’Ere. Ce sera encore un mélange de plusieurs genres musicaux avec du rap, des morceaux qui traitent de l’actualité mais aussi des pistes plus chantées. Il y aura de tout parce que c’est ce que j’aime.