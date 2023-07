Le beach-volley lancera les animations dès ce vendredi. ©EdA

Ce vendredi 4 août de 17h à 19h30, Lys-les-Bains commencera par du beach-volley (ados et adultes) sous la houlette du Plan de Cohésion Sociale ; il sera suivi d'une animation musicale DJ proposé par le café "La Bascule".

Ce samedi 5, il y aura de 14h à 17h: un atelier kazoo, sorte de mirliton modifiant la voix par la Maison des jeunes Carpe Diem, un atelier de bricolage par le service communal "extrascolaire" et un stand de réparation vélo par l'AMO Agora Jeunes.

De 14h30 à 18h30, les miss Comines proposeront des grimages ainsi que des séances photo avec le public. De 17h à 19h30, le Plan de Cohésion Sociale mettra en place du beach T

tennis (ados et adultes). Jusque 22h30, une animation karaoké égayera la soirée.

Le dimanche 6 août de 14h à 17h, les ateliers de Carpe Diem et de l'extrascolaire reprendront ainsi que les grimages et photos avec les miss Comines. Place aux sports avec des animations variées pour les 10 ans et plus par le PCS (de 14h à 16h) et avec une séance de pilates initiée par Innerwheel Lys Europa. L'après-midi sera aussi marquée par un clown déambulateur. De 18h à 20h, la fête se terminera par un karaoké.

Pendant les trois jours, il y aura de quoi se sustenter avec le bar de l'Evoco, les glaces du comité de Saint- Nicolas et du Tennis Club Warneton, les crêpes du Télévie ainsi que la petite restauration du traiteur "A table" et du bar "Rusticana".