Être animateurs aux plaines communales à Comines - Warneton

"Avant le Covid, les participants étaient regroupés en un seul lieu: le site de la rue Romaine du collège Saint-Joseph. Depuis quatre ans, plusieurs lieux sont répartis dans l’entité pour avoir de plus petits groupes dans une version plus familiale et plus sécurisée" précise Kristel Roetynck, coordinatrice des plaines pour le service Famille de la ville. Pour les quatre semaines d’août 2023, les plaines sont réparties à Bas-Warneton, Houthem, Ten Brielen, Warneton et Le Bizet.

Paroles d’animatrices

Les animateurs/animatrices sont recruté(e)s à partir de 17 ans, essentiellement parmi les étudiant(e)s des options sociales ou d’animations ©EdA

"Les animateurs sont recrutés à partir de 17 ans, essentiellement parmi les étudiants des options sociales ou d’animations. Il y a une majorité de filles. En temps scolaire comme en mai, nous avons heureusement des stagiaires de l’athénée" poursuit Kristel.

À Bas-Warneton, Sana Amara (19 ans), habitante de Mouscron va rentrer en troisième année d’étude d’infirmière. "C’est la deuxième année que j’anime les plaines cominoises. J’adore être avec les enfants. Entre 6 et 9 ans, c’est facile de les occuper. J’ai fait des stages en maison psychiatrique où j’ai pu apprendre des choses applicables aux enfants pour les relations de soins et d’aide. Les enfants de cet âge ont beaucoup d’affinités pour s’entraider entre eux. Je souhaite être infirmière pédiatrique".

La Cominoise Emily Vermeersch (24 ans) est animatrice depuis sept ans pour s’occuper des enfants dont une majorité passe les quatre semaines aux plaines. Elle est diplômée du secondaire en puériculture à l’Athénée cominoise et par la suite comme agent en éducation (A2). "L’important est de diversifier les activités même si l’écart des âges dans mon groupe va de 9 à 14 ans. Je suis la dernière animatrice à avoir suivi la formation proposée chaque samedi matin par la commune. J’y ai appris beaucoup comme la gestion de groupes. Je suis totalement dans mon élément même s’il y a quelques turbulents...".