Les jeunes d’Été Solidaire ont transformé l’abri de jour de Mouscron : “en faire un lieu d’accueil chaleureux”

Pendant deux semaines, 21 jeunes inscrits à la plateforme Été Solidaire ont retroussé leurs manches pour effacer la pâleur du bâtiment servant d’accueil aux personnes sans-abri. Cette année, les éducateurs historiques (dont Denis, Nouri et Simon) ont été rejoints par un petit nouveau : Nicolas, que les Mouscronnois connaissant davantage sous le pseudonyme de Toke Oner.

©EdA

Nicolas, c’est l’éducateur. Toke, c’est le graffeur. Deux faces d’une même pièce qui ont cohabité pendant les travaux de l’abri de jour. “Nous avons conçu des jeux anciens sur table (échecs – table à glisser – billard hollandais), aménagé l’espace parking et l’entrée de l’abri dans le but d’y mettre un potager d’herbes aromatiques. Nous avons aussi décoré l’intérieur de l’abri de jour”, énumère Nicolas/Toke Oner.

Un projet qui rentre forcément en résonance avec le parcours de vie du graffeur, un temps sans-abri. “Je sais ce que vivre dans la rue signifie”, explique celui qui est désormais passé de l’autre côté et épaule les accidentés de la vie. “Une structure comme l’abri de jour est très importante pour les personnes à qui il ne reste plus grand-chose. C’est forcément un endroit où le personnel, dont je fais partie, veut que les bénéficiaires se sentent bien. Pour en faire un lieu d’accueil chaleureux, il y avait des travaux à prévoir”, estime Toke. À commencer par rendre l’abri de jour moins terne, morose ou impersonnel.

©EdA

Utilisez l’adjectif que vous voulez, il n’est plus d’application aujourd’hui. Nicolas a fait appel à ses talents de graffeur pour former les jeunes d’Été Solidaire à l’usage de la bombe de peinture. “On a donné de la couleur et de la gaieté à cet endroit qui en manquait cruellement. “

”Les ados ont conscience de faire un travail qui sera utile”

À la veille de la clôture du projet, les adolescents et jeunes adultes terminaient les derniers panneaux colorés et les dernières couches de peinture sur les jeux anciens. Toutes les fresques sont bouclées et donnent évidemment un autre cachet à l’endroit. Cette nécessité de rompre avec l’identité neutre et l’image maussade de l’abri de jour s’accompagne d’un autre objectif, rempli avec brio. “Il faut faire prendre conscience aux jeunes qu’ils se rendent utiles par le biais d’un projet comme celui-là”, explique Nouri, éducateur à la Ville de Mouscron. “Je crois qu’ils se rendent comptent qu’ils peuvent faire des bonnes choses pour la collectivité “, confirme Nicolas. “Ils sont au service de la population, en plus de se familiariser au monde du travail. Ce n’est pas bêtement un travail à l’usine.”

La quinzaine d’Été Solidaire permet aussi aux jeunes de se retrousser les manches et de toucher à tout. “On veut en faire de futurs citoyens mouscronnois accomplis”, reprend Nouri. Sensibilisés à la précarité, et aux difficultés qu’éprouvent les plus démunis, les participants à l’opération en sortent avec la reconnaissance du travail bien fait et la conviction d’avoir agi pour le bien commun.

Des toilettes sèches et des hôtels à insectes

Ils ne sont que 4 mais ils n’ont pas musardé. Le quatuor de jeunes qui participait à Été Solidaire pour le compte de la Cellule Environnement s’est attelé à la rénovation des toilettes sèches prêtées aux organisateurs d’événements à Mouscron. “Les sept sanitaires existants ont été rénovés et nous en avons construit quatre autres avec les jeunes “, résument Pierre et François.

Les deux semaines ont été relativement bien rentabilisées puisque les quatre jeunes participants ont aussi retapé les différents hôtels à insecte de l’entité. Il y a plus de 25 hôtels à insectes disséminés à travers tout Mouscron pour indiquer les espaces verts en écogestion. “Nous sommes aussi passés faire l’état des lieux des clôtures et avons nourri les moutons qui peuplent les prairies en écopâturage sur l’entité. Malgré le temps, les jeunes ont pu apprécier le travail en extérieur au contact de la nature et parfois des animaux.”

Dernier projet traditionnel d’Été Solidaire : le cycle d’animation dans diverses maisons de repos du CPAS. “Le lien intergénérationnel est très apprécié par les personnes âgées”, conclut le service des affaires sociales. Tous les ans, il est reconduit et porte ses fruits, tant pour les seniors que pour les ados.