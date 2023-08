Mouscron : Laurence voyage grâce aux magnets ramenés d’ailleurs (photos/vidéo)

”J’en ai discuté avec mes enfants. Étant bénévole à la Muco, à l’époque, j’en avais aussi parlé au couple à l’organisation, Nathalie et son mari, qui m’en ont ramené de leurs différents lieux de vacances. Je demande toujours quelque chose qui représente la ville. Ce sont forcément les régions de France que je possède le plus. Cela a commencé sur mon frigo puis, un jour, j’en ai parlé à un homme travaillant dans la soudure. Il a pu me fournir des plaques de métal que mon fils a fixées sur les murs pour les exposer !”

Offerts de bon cœur

Au début, la collection s’étoffe timidement grâce au cercle de proches. “Je n’osais pas demander au départ. Puis des amis sont partis aux Seychelles pour s’y marier et je me suis donc permis d’en demander un. De fil en aiguille, ça se sait et je continue d’en parler… L’autre jour, Maggy de Maggy Burger a même fait demi-tour sur la route, avec ses enfants, pour m’en ramener spécifiquement un !”

Les magnets sont répartis par "grappes" de villes constituant des pays. Un classement méthodique! ©ÉdA

”Aujourd’hui, je suis parfois étonnée de recevoir des messages de personnes que je ne connais pas et qui veulent m’offrir un magnet de leurs vacances. Je tiens toujours à payer, c’est dans mon tempérament, mais c’est aussi tout simplement normal. Cependant, sur l’ensemble des magnets ramenés de l’étranger, seules deux personnes m’ont demandé un remboursement.” Et n’allez pas lui parler de les acheter sur internet ou sur les brocantes : ils doivent provenir de la source. “Je les ramène ou on me les ramène directement de la ville qu’ils représentent !”

Celui de Mouscron et de Dottignies figurent en bonne place. ©ÉdA

Le chemin le plus court fut celui de la Maison du tourisme de Mouscron où Laurence a pu acquérir récemment le dernier magnet édité représentant le personnage du Hurlu dessiné par Krings.

”J’en ai aussi reçu un de Dottignies, très joli en miroir, confectionné par un homme qui les réalise lui-même !”

Des recherches sur le pays d’origine

Outre un cocon familial qui est égayé, c’est l’occasion pour Laurence de voyager par l’esprit, mais également de toujours en apprendre davantage sur sa planète.

”Cela a forcément été assez calme durant le Covid. Ensuite, c’est par périodes, mais il est évident que c’est en été qu’elle est la plus active ! Il y en a pas mal qui doivent arriver. Certains d’Amérique. Je viens de recevoir celui du Pérou, plus précisément du Machu Pichu : je savais que des personnes y allaient et je me suis donc aussi permis de demander un magnet. Dès que j’en reçois un, je fais des recherches sur internet. Je viens ainsi d’aller lire les informations spécifiques à propos du Machu Pichu et de la représentation des Incas… Ça me permet aussi de voyager, de découvrir des endroits !”

Son premier, son plus petit, son plus amusant, son préféré, son plus lointain et le gentiment coquin! ©ÉdA

Un plaisir qu’elle partage puisque chaque petit nouveau est publié sur son mur Facebook. Son dernier, le 479, a été publié hier après-midi, peu après avoir quitté Laurence. Nous lui en avons en effet offert un rapporté d’Oxford, souvenir acquis lors d’un reportage que vous découvrirez prochainement…