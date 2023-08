Un individu arrêté à la piscine de Mouscron pour des faits de mœurs

La présence de quatre policiers n’est évidemment pas passée inaperçu dans ce lieu public fréquenté. L’endroit est d’ailleurs peu commun pour une arrestation. Le Parquet précise que l’individu a été appréhendé pour des faits de mœurs, “à l’endroit où ils ont été constatés, c’est-à-dire à la piscine”, avoue Frédéric Bariseau, premier substitut du procureur du Roi.

Le directeur de la piscine Thibaut Duval loue le “professionnalisme” de ses maîtres nageurs qui sont intervenus lundi soir pour prendre en charge la victime d’attouchements et qui ont conservé le suspect sous bonne garde en attendant l’arrivée de la police. “L’individu concerné n’était pas un habitué. Il venait à la piscine de Mouscron pour la première fois et devant de tels faits, nous pouvons assurer qu’il n’y remettra plus jamais les pieds”, confie le directeur des Dauphins. “Le confort de nos nageurs est une priorité. Nous déplorons de tels agissements qui ne doivent pas occulter tous les efforts entrepris depuis plusieurs années pour faire de la piscine un lieu familial et ludique. “

L’individu a été interpellé et auditionné dans la foulée par les services de police. Il s’agit d’un ressortissant français. Le dossier est à présent entre les mains de la justice.