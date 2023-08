”Lorsqu’il y a une éclaircie à Mouscron, on le sent, on voit les chiffres qui faiblissent. L’impact de la météo est clair, c’est très lié à la fréquentation. En discutant avec les collègues d’autres cinémas, on fait tous de bons résultats et on est déjà bien partis pour faire un meilleur mois d’août que celui de 2022 qui fut très mauvais, résume Benoît Verfaillie qui apprécie enfin voir ses chiffres dans le vert. Une journée calme, cet été, c’est 500 à 600 personnes. Les meilleurs jours, c’est un bon millier avec des pics à 1200. En septembre, on va tomber de haut mais c’est la courbe standard pour cette période… même si cela a déjà tendance à se dégonfler fin août avec le changement de calendrier scolaire.”

Le public défile à toute heure au For&Ver. ©ÉdA

”On va revenir à de bons résultats, comme en 2019, avec la sortie du Roi Lion qui avait très fonctionné, on était sur une bonne vague avant le covid. J’avais eu peur, il y a un an, avec les tensions militaires et les tarifs de l’énergie qui augmentaient mais les gens reviennent naturellement, ils reprennent leurs habitudes.

Je ne crie pas victoire mais cet été va éponger partiellement la dette accumulée due notamment aux pertes abyssales de 2020. On va sans doute faire une année dans le positif, le 4e trimestre 2022 fut déjà bien.”

12 000 entrées pour Super Mario contre 5 000 pour Barbie

©Com.

Et que va-t-on voir au For&Ver en période estivale pluvieuse ? La déferlante Barbie dope la fréquentation. “C’est clairement le moteur actuel, contrairement à ce qu’on redoutait, on était un peu perplexe face à cette sortie. On constate d’ailleurs que le film marche à toutes les séances, aussi bien à 14 heures qu’à 22 heures. Cela signifie qu’il touche toutes les tranches d’âges et toutes les couches sociales.”

Mais bien que la barre du milliard de places vendues pour Barbie ait été franchie, ce (pseudo) symbole du féminisme moderne est détrôné par le plus célèbre tandem de plombiers, nuance M. Verfaillie : “Si Barbie a quasiment fait 5 000 entrées et qu’on finira à 7 ou 8000, ce n’est pas Super Mario avec qui on a déjà fait 12 000 entrées ! C’est une surprise, on ne s’attendait pas à ce qu’il marche autant. Il est tout simplement entré dans notre Top 5 depuis notre ouverture, derrière Avatar 2 aux 18 000 entrées, La Ch’tite famille avec 14 000 entrées et des films ayant fait entre 11 et 12 000 entrées comme Les Tuches 2 et 3 ou encore La Reine des neiges 2”.

Super Mario Bros, le film, balaie tout sur son passage, à la rue de la Marlière. ©ÉdA

Indiana Jones et le Cadran de la destinée a aussi fait du bien, même s’il a fait la moitié moins d’entrées que la poupée humanisée de Mattel, Mission Impossible a gentiment fait ses entrées tandis que “Ladybug et Chat noir a fait plus d’entrées qu’on ne le pensait. C’est bien d’avoir plusieurs locomotives, 3 ou 4 constantes, plutôt qu’un monstre qui absorbe tout. Le monde appelle le monde…”