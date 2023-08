Dottignies : Augustine (5 ans) parle du cancer dans le livre de l’association Traces de vies

Depuis plus de trois ans, Augustine Vanneste vit au rythme de la maladie, un cancer du rein détecté en 2020.

Le crabe ? Augustine l’affronte avec courage et le soutien sans faille de sa famille. Mais parfois, le moral flanche. Le poids de la maladie s’avère alors trop lourd à porter pour les frêles épaules d’une enfant de cinq ans et demi. La thérapie du corps passe par le traitement, celle du cœur par les mots. C’est là qu’intervient l’association française Traces de vies. “Nous existons depuis 2011 et accompagnons des enfants, adolescents, adultes ou proches de malades. Notre rôle est de fournir un témoignage, une transmission qui se manifeste dans 90 % des cas par un livre”, expose Céline Donnet, responsable de l’association basée à Dole (Bourgogne Franche-Comté).

”Prendre le temps de s’apprivoiser”

L’existence de l’association arrive l’an dernier aux oreilles d’Émilie, la maman d’Augustine. “J’apprends qu’une maman d’un enfant malade avec qui j’étais en contact est passée par Traces de vies pour évoquer la maladie de son fils. Je les sollicite et on nous met en relation avec la biographe.”

La biographe en question, c’est Stéphanie Darrousez. “Elle est venue rencontrer Augustine, discuter avec elle de sa maladie et de son quotidien. C’était une belle rencontre qui accouche d’un beau résultat”, poursuit Émilie.

Stéphanie est lilloise et œuvre pour l’association Traces de vies depuis deux ans. “Augustine a cinq ans donc j’ai fait appel à son imaginaire. Ce sont ses doudous qui servent de porte d’entrée pour raconter son histoire”, avoue l’intéressée.

Entre la jeune fille et la biographe, le courant passe tout de suite. “Quand je débarque chez les Vanneste, je suis une inconnue. Augustine et moi avons pris le temps de nous apprivoiser. Au bout d’une heure, elle a congédié sa maman et nous avons continué l’entretien à deux.” Stéphanie se souvient d’une jeune fille “très volubile. “

Quant à Émilie, elle considère que les propos retenus dans le livre sont à 100 % ceux de sa fille. “Rien n’est travesti. C’est bien Augustine qui parle, on la reconnaît dans ce que vous écrivez”, explique-t-elle à la biographe. “C’est le meilleur des remerciements pour moi “

La petite Dottignienne n’est pas la seule à avoir son nom sur la Première de couverture. Ses sœurs Zélie et Madeleine l’accompagnent, grâce à plusieurs dessins publiés dans l’ouvrage. “Dix exemplaires ont été imprimés. La famille peut les garder ou les distribuer. Les parents d’Augustine ont fait le choix d’en donner au personnel soignant qui suit la petite depuis plus de trois ans.” Après avoir permis à la jeune Dottignienne d’ouvrir la fenêtre de sa chambre d’hôpital pour s’évader par les mots, le livre vit sa vie et vient de persuader une autre famille d’enfant malade de la région de faire appel à l’association et à la plume de sa biographe…