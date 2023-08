Le Speedway de Warneton n’est plus : les Vandermeersch jettent l’éponge

En août 2022, le DPA de Mons émettait un avis négatif. “La décision finale était entre les mains du collège communal. Il aurait pu accorder le permis, mais il ne l’a pas fait. Nous avons pensé un instant soumettre un nouveau permis, avec les changements demandés par Mons, mais nous avons senti une résistance croissante et cela nous aurait encore coûté 50 000 € ! Nous ne voulons plus prendre ce risque.”

L’un des principaux griefs du DPA Mons, c’est qu’un chemin inscrit sur Pour l’Atlas des chemins vicinaux de 1841 se trouve en plein milieu du circuit et qu’il doit être remis en place ! En février dernier, la SPRL Camso a entamé une procédure via la justice de paix pour enlever ce chemin de l’Atlas vu qu’il y a plus de 60 ans qu’il a été supprimé. “Le verdict est attendu le 3 novembre 2023, mais chaque partie peut faire appel ! On est parti pour un an !”

Une société de Moorslede propriétaire du site

Le découragement a donc gagné la famille qui a décidé de vendre les actions de la société Camso SPRL à la société Deryhold, de Moorslede, qui souhaite exploiter un centre de stockage de déchets inertes sur le site du Speedway. Il s’agit d’une société fondée le 15 mai 2023 pour les familles Deryckere et D’Hondt. Le contrat a été signé le 24 juillet : “Cela veut dire qu’à partir de cette date nous n’avons plus accès aux comptes de Camso et que nous n’avons plus aucune possibilité de décision. Bref, nous ne sommes plus propriétaires !”

Reste à cette société à obtenir un permis d’exploitation, ce qui n’est pas gagné vu la nature des activités et le problème du chemin qui coupe le circuit.

À 76 ans, celui qui vit en Allemagne, tire donc un trait final sur ce qu’il a créé : “Au cours de ces 42 ans, nous avons accueilli quelque 700 000 spectateurs ! Le Speedway a mis Warneton sur la carte. Nous avons eu des spectateurs de France, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, d’Allemagne, de Suisse, de Pologne, de Suède et même des USA ! On ne devrait pas se plaindre parce que nous avons passé des moments fantastiques. Nous avons apprécié à chaque fois l’ambiance cosy, familiale, qui dominait sur le circuit. Et nous sommes particulièrement tristes pour les personnes qui ont défendu le Speedway avec leur cœur et leur âme. Elles sont à présent privées de leur passe-temps et de leur mode de vie.”

Une page se tourne donc pour les passionnés d’automobile. Les Grecs ne disaient-ils pas ? “Autres temps, autres mœurs !”