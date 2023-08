Mouscron: La Trinacria, l’authenticité sicilienne cultivée à la rue de Tournai (photos)

À l’entrée dans la rue de Tournai, un nouveau restaurant a été lancé mi-juillet 2023. ©ÉdA

On y retrouve les filles de Luigi, le patron, représentées en tenue traditionnelle et on y découvre une charrette sicilienne fixée dans le bar.

Le bar en façade avec sa charrette traditionnelle et l’une des deux filles de Luigi, le patron. ©ÉdA

On écarquille les yeux face à l’Opera dei Pupi, petit théâtre dans lequel on peut s’attabler.

La Trinacria Mouscron restaurant sicile rue de Tournai août 2023 ©ÉdA

On s’émerveille devant le rendu du jardin d’hiver et la carte XXL représentant les origines ensoleillées de la maison…

Le jardin d’hiver faisant la jonction entre la salle et la terrasse. ©ÉdA

…soleil qu’on peut aussi apprécier sur la vaste terrasse…

La vaste terrasse avec son propre bar et ses espaces ombragés. Il propose près d’une cinquantaine de couverts, soit autant qu’à l’intérieur. ©ÉdA

On sourit enfin par l’esprit du film Le Parrain illustrant les toilettes !

Ambiance "Le Parrain" dans les toilettes. ©ÉdA

"Ce résultat a nécessité 7 mois de travaux. Certains ont demandé des autorisations, mais la Ville m’a bien accompagné, on a été comblés !" insiste le patron.

Diversité sans s’éparpiller

Lors de notre visite, l’odeur discrète du feu de bois trahit une cuisson de pizzas au four napolitain. Elle est opérée dans une cuisine ouverte, sans filtre, pour mieux apprécier la qualité des produits. On salive au passage devant les babas s’imbibant de limoncello, promesse d’un dessert gourmand ! Escalopes milanaise ou gratinée avec de l’aubergine, arancini, risotto, penne crème de truffe ou à la bolognaise avec de la tomme gratinée au four à bois… égayent la carte.

La fameuse représentation de la Trinacria. ©ÉdA

"Les prix sont raisonnables, oscillant entre 11 et 19 €. En un mois, j’ai eu le temps de faire quelques ajustements, comme supprimer l’osso bucco ou ne plus proposer qu’une seule sorte d’arancini – ragoût-bolo – mais ils sont meilleurs que dans mon village sicilien ! Je veux me concentrer sur l’essentiel, car tout ce qui se vend ici est frais, il n’y a pas de nourriture qui sort de sachets, je fais les préparations au jour le jour pour donner la quintessence de la Sicile ! Cela peut donc inclure des suggestions qui viennent d’être préparées, explique le patron rompu à la restauration. La première Trinacria se trouve à Lille, c’est la maison mère similaire à celle de Mouscron et j’ai aussi La Villa à Lomme proposant de la bistronomie française."

Le four à pizzas et des produits frais visibles à l’œil. ©ÉdA

Souvenirs de Mouscron

Luigi a confié la gestion du lieu à son neveu Anthony et à sa compagne Shirley. "J’aime l’aspect familial de notre maison défendant la culture et les produits siciliens, tout en ayant aussi embauché des Mouscronnois !" Des Hurlus qu’il fait aussi travailler en tant que fournisseurs (fromage, poisson, vin…), même s’il y a bien sûr des produits authentiques qui nécessitent de passer par des voies plus spécifiques.

L’opera dei Pupi, théâtre de marionnettes proposant huit places. ©ÉdA

Le restaurant est fermé le mercredi "mais, dès septembre, on va ouvrir 7 jours sur 7. Je forme une équipe pour cela. Je suis content de l’accueil reçu et de la localisation, près de la place et des restaurants comme La Cloche. Personne n’est concurrent: plus il y aura de restos, plus cela vivra !", conclut celui qui venait petit à Mouscron, bouclant aujourd’hui une boucle, celle de rendre le bonheur reçu jadis des Hurlus…