Un collecteur blessé par un morceau de verre dans un sac-poubelle à Mouscron : “le fautif s’expose à des sanctions”

Ni une, ni deux et suite à ce regrettable incident, la Cellule environnement a rappelé l’importance de ne pas mettre tout et n’importe quoi dans le sac noir, réservé aux déchets ménagers. “Le verre cassé peut faire des victimes”, déplore la Cellule environnement.

”Une sanction proportionnelle à la gravité des blessures”

N’oubliez jamais que des personnes manipulent vos déchets une fois qu’ils ont quitté votre habitation. La moindre erreur d’inattention ou la moindre négligence peut avoir de lourdes conséquences sur l’intégrité physique du collecteur, mais aussi des conséquences financières pour le fautif. “Si elle est identifiée, la personne qui a laissé traîner le verre s’expose à une sanction administrative dressée par le fonctionnaire sanctionnateur de la Ville de Mouscron, sur base du règlement général de police”, confirme Christophe Denève, coordinateur de la Cellule environnement. “Selon la gravité des faits, l’amende peut aller de 50 à 1 000 euros. Sans compter l’assurance du collecteur qui peut se retourner contre le fautif pour la prise en charge de tous les frais médicaux. “

Le collecteur blessé mercredi est en capacité de travail en raison d’une belle entaille provoquée par le morceau de verre. “Nos agents n’effectuent déjà pas le travail le plus rigolo, ni le plus agréable. Ils parcourent parfois 20 kilomètres en une journée pour ramasser tous les sacs-poubelle. Faisons en sorte de ne pas leur faire courir de risques inutiles”, poursuit Christophe Denève, qui avoue que ce genre d’incident “n’était plus arrivé depuis un moment”, mais surtout qu’il ne devrait “plus arriver tout court.”

Morceaux de verre, couteau ou autre(s) piège(s) sont encore bien trop présents dans certains sacs noirs sans avoir rien à y faire. “Le collecteur procède de manière à donner une impulsion pour soulever le sac-poubelle et le mettre dans le camion. En cas d’objet tranchant ou contondant, il s’expose inévitablement à des blessures “, conclut Christophe Denève. D’où un (r) appel à la responsabilité de chacun.